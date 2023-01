Agorà arriva a Sanremo con Marco Carrara (Anteprima TvBlog)

Aveva sperimentato il ruolo di inviato già lo scorso 18 marzo, quando in occasione della giornata nazionale dedicata alle vittime di Covid-19 aveva fatto ritorno alla sua Nembro per raccontare per Agorà le celebrazioni pubbliche in ricordo delle vittime: ora Marco Carrara tornerà ad indossare i panni di inviato per la settimana santa della tv, quella del Festival della Canzone Italiana, che si tiene dal 7 all’11 febbraio a Sanremo.

Per tutte e cinque le mattinate della prossima settimana, infatti, Carrara sarà in collegamento proprio da Sanremo, mentre Monica Giandotti resterà a Roma dal consueto studio 3 di Saxa Rubra. Per lui non ci sarà una postazione fissa fuori dal teatro Ariston: il giovane conduttore, infatti, ogni giorno dovrebbe fare da contraltare al racconto abituale di Agorà con un percorso itinerante fra le strade della cittadina ligure, con tanto di reportage girati durante l’intera giornata che saranno poi trasmessi nella diretta mattutina del programma che dà le morning news ai telespettatori di Rai3.

La sfida che la squadra di Agorà cercherà di portare avanti durante tutta la settimana sarà quella di far incrociare la traiettoria del programma, fatta come sempre di attualità e politica, con quella del palco dell’Ariston, dove alla musica si accompagna sempre anche un racconto più sociale e talvolta politico del paese – si vedano le polemiche che stanno sorgendo circa la presenza di Zelensky, tramite un videomessaggio, nella serata finale del Festival.

Ogni giorno l’intento sarà quindi quello di portare un po’ dell’Agorà romana in quel di Sanremo, dove Marco Carrara tenterà di portare avanti il racconto che si fa in studio, con le opinioni di giornalisti e politici, tramite l’interazione con una città che in occasione di Sanremo diventa vetrina e specchio di un’intero paese.