Una conferma per la conduzione della prossima edizione di Agorà ed il ritorno in video di una colonna della Rai

Dopo una lunga stagione alla guida del programma giornalistico del primo mattino di Rai3 è il momento, fra breve, di una pausa con le vacanze estive per Roberto Inciocchi. La palla passerà per l’estate 2024 all’inedita coppia formata dalla giornalista del Tg1 (in prestito alla direzione approfondimenti) Maria Soave, insieme all’ottimo Tommaso Giuntella. Quest’ultimo che già conosce molto bene il programma essendo stato già uno degli attori in campo di questa storica trasmissione della terza rete della televisione pubblica.

Roberto Inciocchi e la conferma ad Agorà

Ma torniamo a Roberto Inciocchi che proveniente da Sky Tg24 ha preso per mano questo appuntamento informativo di Rai3 con il piglio forte ed autorevole che già aveva mostrato durante la sua lunga permanenza nel telegiornale posizionato sul numero 100 del telecomando di Sky. Agorà si appresta a chiudere la stagione in corso con uno share del 4,87%, in calo di un punto rispetto alla precedente stagione.

Il programma però, in una analisi dei target, lo vede eccellere fra i laureati e nella classe socio economica alta, toccando nel primo caso il 6.50% di share e nel secondo il 9%. Conferma dunque per Roberto Inciocchi anche nella prossima stagione televisiva, nel consueto appuntamento del mattino di Agorà. La cui edizione “invernale” tornerà nel prossimo autunno.

Il ritorno di Giovanni Minoli in Rai

Novità, anzi gradito ritorno poi nel mattino di Rai3, con Giovanni Minoli. Il giornalista piemontese tornerà in un programma di circa un ora, attorno alle dieci e mezza, dal lunedì al venerdì. Programma che andrà a riproporre le sue grandi inchieste pescando nel prezioso forziere chiamato “La storia siamo noi”. Materiale che verrà spiegato ed aggiornato ai giorni nostri. Si cercherà infatti non solo di riproporre semplicemente i filmati di repertorio della Storia siamo noi, ma con un plus. I temi verranno cioè attualizzati e discussi di volta in volta nelle varie puntate previste. Sarà in sostanza come sfogliare un grande libro di storia, con il suo autore.