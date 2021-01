Affari tuoi viva gli sposi, i protagonisti della quarta puntata

L’appuntamento è assolutamente fissato per sabato 16 gennaio 2021 quando dagli studi di via Nomentana a Roma andrà in onda una nuova puntata del gioco a premi Affari tuoi viva gli sposi, che sabato scorso ha ben resistito all’onda d’urto dell’arrivo di C’è posta per te su Canale 5. Carlo Conti accoglierà ancora una volta 10 “pacchisti” che custodiranno altrettanti pacchi che verranno scelti dalla coppia protagonista della puntata alla ricerca del pacco di 500.000 euro, che darebbe loro l’opportunità di poter realizzare il desidero di un matrimonio da sogno.

Vediamo dunque insieme chi saranno le dieci celebrità che custodiranno i dieci pacchi in gioco nella quarta puntata di Affari tuoi viva gli sposi. Si parte dalla protagonista della nuova fiction in arrivo su Rai1 Mina Settembre Serena Rossi, che per altro è stata incaricata dalla prima rete della Rai di occuparsi anche della conduzione del nuovo spettacolo musicale di Rai1 La canzone misteriosa, in arrivo da marzo il sabato sera dalle frequenze della prima rete della televisione di Stato.

Vedremo poi sabato sera fra i “pacchisti” della puntata numero quattro di Affari tuoi viva gli sposi in onda sabato 16 gennaio 2021 anche l’attrice comica Maria Amelia Monti, la showgirl e conduttrice Melissa Satta, la conduttrice e opinionista Alba Parietti e la presentatrice Rai Francesca Fialdini impegnata di questi tempi nel varietà della domenica pomeriggio di Rai1 Da noi a ruota libera. Ospiti fissi poi i comici Nino Frassica e Ubaldo Pantani, quest’ultimo nei panni del giornalista Roberto D’Agostino. Completano poi il parterre della puntata numero quattro di Affari tuoi viva gli sposi gli attori Tullio Solenghi, Massimo Ceccherini e Raoul Cremona.

Appuntamento dunque per una puntata effervescente di Affari tuoi viva gli sposi, la numero quattro delle sette previste, per sabato 16 gennaio 2021 a partire dalle ore 20:40 con Carlo Conti dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.