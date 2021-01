Analisi Auditel della serata di sabato 9 gennaio 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è nettamente al comando sopra la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre sulla linea del 20%, mentre la curva nera del Tg La7 è sulla linea del 5% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi viva gli sposi, curva questa che scorre subito sotto la soglia del 20% di share, con la curva di Striscia la notizia che scorre piatta sulla linea del 15% di share. Fra le altre curve affiora quella verde del varietà di Rai3 Le parole della settimana.

Prime time con la curva arancione di Canale 5 che si porta subito al comando fin verso il 24% di share con il programma di varietà C’è posta per te, curva questa che rimane stabile sulla linea del 25% di share. Segue la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi viva gli sposi, curva questa che dopo la partenza del varietà condotto da Maria De Filippi staziona per tutta la serata sulla linea del 15% di share, con chiusura al 19% in corrispondenza del secondo nero del programma di prima serata di Canale 5.

Seconda serata con il terreno spianato per C’è posta per te che arriva al 39% di share di fine emissione, con tutte le altre curve che vengono schiacciate al di sotto del 5% di share.