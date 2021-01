Affari tuoi viva gli sposi ecco i pacchisti della seconda puntata

Sabato scorso è salpato dal porto di Rai1 il nuovo programma di Carlo Conti Affari tuoi viva gli sposi, che dal format originale di Endemol Shine Italy ha conservato i pacchi, ma ne ha mischiato la formula, con le 20 regioni sostituite da 10 “pacchisti” vip che custodiscono due pacchi a testa che contengono i premi in palio per l’altra novità di questa serie, ovvero non più un singolo concorrente, ma una coppia in procinto di sposarsi. Ecco dunque che il denaro che verrà eventualmente messo in cascina dai due, servirà proprio per permettere loro di convolare a giuste nozze. La scorsa settimana, la coppia pugliese formata da Arianna De Mitri e Stefano Cesi, ha guadagnato qualcosa come 200.000 euro, grazie al pacco numero 9, che hanno tenuto dall’inizio alla fine della partita.

Di certo non hanno vinto solo i due simpatici ragazzi brindisini sabato scorso, ma anche Carlo Conti, il suo team di autori, con Stefano Coletta di Rai1 e Leonardo Pasquinelli di Endemol, che domenica mattina hanno potuto gongolare di fronte al dato di ascolto che ha fatto segnare 5 milioni di telespettatori ed il 19% di share. Domani sera dunque la seconda delle sette puntate previste, le ultime 5 con C’è posta per te su Canale 5 che inevitabilmente farà scendere lo share, ma c’è ancora tempo.

Vediamo dunque le dieci celebrità che custodiranno i venti pacchi domani sera partendo da una vecchia e cara conoscenza del pubblico di Rai1, ovvero Marisa Laurito, conduttrice di tanti programmi della rete ammiraglia della televisione pubblica, due su tutti Domenica in e Fantastico 8 con Adriano Celentano. Proseguiamo con la conduttrice Elisa Isoardi, la cantante Jessica Morlacchi che abbiamo visto di recente proprio in un programma condotto da Carlo, ovvero Tale e quale show. Quindi fra i pacchisti di domani sera l’attrice comica lombarda Debora Villa, la simpatica e brava imitatrice Emanuela Aureli, l’attore e regista Christian De Sica insieme all’amico attore Paolo Conticini, fresco concorrente di Ballando con le stelle 2020.

Completano il parco dei pacchisti della seconda puntata di Affari tuoi viva gli sposi il comico triestino Angelo Pintus, il comico siciliano Sergio Friscia ed il comico partenopeo Francesco Paolantoni, per un tris di professionisti della risata. Appuntamento dunque per la seconda puntata di Affari tuoi viva gli sposi per domani sera a partire dalle ore 20:40 con Carlo Conti dagli studi Frizzi in Roma, naturalmente dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.