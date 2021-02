Affari tuoi viva gli sposi, i protagonisti dell’ultima puntata

Sabato 6 febbraio andrà in onda su Rai1 la settima ed ultima puntata del gioco a premi Affari tuoi viva gli sposi condotto da Carlo Conti. Volenti o nolenti il programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy ha dato alla prima rete Rai nel prime time del sabato sera una media che ha superato il 15% di share, mentre come è noto dall’altra parte c’è quello che in molti chiamano il “Sanremo di Mediaset“, ovvero quel C’è posta per te diretto e condotto da Maria De Filippi che macina medie totali attorno al 30% di share, che scendono però al 25% in prima serata proprio grazie alla concorrenza della prima rete.

Eccoci dunque ad anticiparvi gli ospiti dell’ultima puntata in onda sabato su Rai1, ovvero quei dieci custodi dei pacchi che si giocheranno la coppia di promessi sposi protagonisti di questa serie del celebre game show della prima rete Rai. Partiamo da una amica della televisione e di Rai1 in particolare, dove ha condotto con grandi ascolti Domenica in con la regia del grande Gianni Boncompagni, ovvero Marisa Laurito (che era stata contattata per fare l’opinionista dell’Isola dei famosi 2021).

Proseguiamo con l’affascinante Pamela Camassa, quindi il simpaticissimo Mago Forest. In studio poi per custodire gli altri pacchi gli attori Maurizio Cosagrande e Franesco Pannofino, l’attrice Claudia Gerini, quindi i comici Ubaldo Pantani (nelle vesti di Gigi Buffon) Massimo Ceccherini e Nino Frassica. L’appuntamento dunque per la settima ed ultima puntata del gioco a premi Affari tuoi viva gli sposi è per sabato 6 febbraio a partire dalle ore 20:40 subito dopo l’edizione di prima serata del Tg1 ovviamente con Carlo Conti.