L’Epifania tutte le feste si porta via. Ma prima dispensa una pioggia di euro agli italiani. Come sempre la sera del 6 gennaio l’appuntamento è con la serata finale della Lotteria Italia. Quando una volta c’erano le varie Canzonissime e Fantastico, ora è il principale programma d’intrattenimento di Rai1 che si occupa di regalare agli italiani i soldini della più famosa Lotteria nazionale. Stiamo parlando naturalmente di Affari tuoi, che dopo un autunno Fantastico, citando proprio uno dei varietà più famosi legati alla Lotteria Italia, sta preparando la diretta del 6 gennaio prossimo, per una serata che si annuncia particolarmente festosa.

La festa dello Speciale Lotteria Italia di Affari tuoi

Quella del prossimo 6 gennaio non sarà per Affari tuoi solamente l’appuntamento in cui verranno estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia, ma anche un grande party televisivo per festeggiare il successo per un programma che ormai quasi stabilmente tocca e supera il 30% di share e sei milioni di telespettatori nei minuti conclusivi di messa in onda. Un successo portato a casa dal suo conduttore Stefano De Martino che ha saputo entrare ottimamente nel meccanismo del gioco dei pacchi, facendolo suo.

Ma vediamo insieme come sta nascendo questo Speciale Lotteria Italia di Affari tuoi del prossimo 6 gennaio 2025. Naturalmente sono previsti tanti ospiti che animeranno la serata. Una parte sarà fra il pubblico a commento della partita, mentre gli altri saranno protagonisti della partita stessa. Le trattative sono in corso, ma siamo in grado di darvi i nomi di alcuni dei probabilissimi protagonisti della prima serata dell’Epifania di Rai1.

Gli ospiti della serata

Si parte dal gruppo di amici di Stasera tutto è possibile, il varietà che tornerà in onda a fine gennaio nel prime time di Rai2 condotto e diretto sempre da Stefano De Martino. I quattro dell’Ave Maria di STEP, ovvero Francesco Paolantoni, reduce da Ballando con le stelle ed il suo inseparabile compagno Biagio Izzo. Poi gli altri due amici del quartetto di STEP, ovvero Giovanni Esposito e Herbert Ballerina.

Ospiti e protagonisti dello Speciale Lotteria Italia di Affari tuoi saranno anche l’attrice Pilar Fogliati, la produttrice discografica e ormai personaggio televisivo a tutto tondo Maria Maionchi e l’attore e regista Christian De Sica. Tutti insieme per mettere in scena una puntata divertente e spumeggiante che faccia da cornice all’evento centrale della serata che sarà naturalmente l’estrazione dei biglietti vincenti, i più importanti, della Lotteria Italia 2025.

Appuntamento dunque per lo Speciale Lotteria Italia di Affari tuoi per la prima serata del prossimo 6 gennaio, subito dopo l’edizione delle ore 20 del Tg1, in diretta dal teatro delle Vittorie in Roma, condotta e diretta da Stefano De Martino.