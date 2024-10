La puntata di stasera 14 ottobre 2024 di Affari tuoi non va in onda: perché non ci sarà il quiz di Stefano De Martino e cosa al suo posto

Affari tuoi: perché non va in onda la puntata di stasera 14 ottobre 2024

Stasera, lunedì 14 ottobre 2024, non andrà in onda, come di consueto, ‘Affari tuoi‘. Il game show, condotto da Stefano De Martino, dalla domenica al venerdì, nell’access prime time di Rai 1, oggi, non ci sarà.

Affari tuoi: la puntata del 14 ottobre 2024 non va in onda stasera: cosa va in onda al suo posto?

Il quiz condotto da Stefano De Martino, stasera, lascia spazio all’incontro di calcio, valido per la Nations League, tra Italia ed Israele (che si terrà al Blue Energy Stadium di Udine). La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg1 con la telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani. A bordocampo di Tiziana Alla, le interviste sono, invece, affidate a Andrea Riscassi. In studio Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni.

Una vittoria stasera, oltre, come detto, a garantire, di fatto, l’accesso alla fase finale del secondo torneo continentale per Nazionali, consentirebbe agli Azzurri di presentarsi in prima fascia il 13 dicembre, a Zurigo, tra le teste di serie che affronteranno le urne di composizione dei gironi UEFA che porteranno al Mondiale americano del 2026: secondo il regolamento, infatti, le 12 teste di serie dei gruppi europei saranno le 8 qualificate ai quarti di Nations (prima e seconda dei gruppi) e le 4 con il miglior ranking Fifa di novembre (non ancora qualificate).

Affari tuoi non va in onda stasera: quando torna?

Stefano De Martino ed i pacchisti, in rappresentanza delle 20 regioni d’Italia’, torneranno regolarmente in onda, domani, martedì 15 ottobre 2024. Il programma si fermerà, come accade, da ormai, quattro settimane, al sabato per passare il testimone a Milly Carlucci e all’anteprima di ‘Ballando con le stelle’ che, di fatto, aprirà il prime time del sabato sera di Rai 1 a partire dalle 20:35.

“Affari Tuoi” è basato sul format Deal or No Deal creato da Dick de Rijk per Endemol Shine IP B.V. parte di Banijay Group. ©2002 Endemol Shine IP B.V.