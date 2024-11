La puntata del 14 novembre 2024 di Affari tuoi non va in onda: perché, cosa va al suo posto e quando torna il game show di Rai 1

Affari tuoi: perché la puntata del 14 novembre 2024 non va in onda

Stasera, giovedì 14 novembre 2024, non andrà in onda, come di consueto, ‘Affari tuoi‘. Il game show, condotto da Stefano De Martino, dalla domenica al venerdì, nell’access prime time di Rai 1, oggi, non ci sarà.

Non è l’unico cambio di palinsesto per la rete ammiraglia Rai che, per lasciare spazio all’incontro di calcio tra Belgio ed Italia, farà saltare un turno anche a ‘Don Matteo’.

Affari tuoi: la puntata del 14 novembre 2024 non va in onda stasera, al suo posto Belgio – Italia

Nella penultima partita del gruppo A2 di UEFA di Nations League 2024/25, in diretta dallo stadio Re Baldoino di Bruxelles, il Belgio di Domenico Tedesco affronterà gli azzurri di Luciano Spalletti. La nazionale italiana va a caccia di quel punto che ancora manca per certificare la qualificazione aritmetica ai quarti di finale. Un punto da guadagnare, due gare a disposizione: perché, in caso di poco auspicabile match point fallito stasera resta comunque il ritorno contro la Francia, strapazzata a ottobre al Parc de Princes, per far quadrare i conti.

La partita Belgio – Italia, con il fischio d’inizio, previsto per le 20.45, sarà trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg1 delle 20: la telecronaca dell’incontro è affidata ad Alberto Rimedio e Lele Adani. A bordocampo ritroveremo Tiziana Alla con le interviste di Andrea Riscassi. In studio, ci saranno Alessandro Antinelli, Andrea Stramaccioni.

Affari tuoi non va in onda stasera: quando torna?

Stefano De Martino ed i pacchisti, in rappresentanza delle 20 regioni d’Italia’, torneranno regolarmente in onda, domani, venerdì 15 novembre 2024. Il programma si fermerà, come accade, da ormai, otto settimane, al sabato per passare il testimone a Milly Carlucci e all’anteprima di ‘Ballando con le stelle’ che, di fatto, aprirà il prime time del sabato sera di Rai 1 a partire dalle 20:35.

‘Affari tuoi’ è basato sul format Deal or No Deal creato da Dick de Rijk per Endemol Shine IP B.V. parte di Banijay Group. ©2002 Endemol Shine IP B.V.