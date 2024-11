Sarà un giovedì sera con l’imbarazzo della scelta per i tifosi azzurri appassionati di vari sport. Se su Rai 2, infatti, Jannik Sinner si giocherà l’accesso alle semifinali delle ATP Finals 2024, su Rai 1, invece, tornerà l’Italia allenata da Luciano Spalletti per il quinto turno del Gruppo 2 della Lega A di UEFA Nations League 2024-2025.

Gli azzurri comandano la classifica con 10 punti ma, negli ultimi due turni, affronteranno Belgio e Francia mentre, invece, i Blues e i Diavoli Rossi, oltre all’Italia, giocheranno anche contro il fanalino di coda Israele, ormai praticamente certo della retrocessione in Lega B.

Per quanto riguarda il discorso legato al mondiale di Canada-Messico-Stati Uniti 2026, l’Italia sarà testa di serie al sorteggio a prescindere da come finirà la Nations League, grazie al ranking Fifa.

Un eventuale terzo posto in questo Gruppo 2 della Lega A, però, costringerebbe gli azzurri a rinunciare ai quarti di finale e a disputare gli spareggi contro una delle seconde classificate della Lega B, giocandosi, quindi, la permanenza nella Lega A.

Se l’Italia dovesse resistere nei primi due posti, invece, si qualificherebbe ai quarti.

L’impresa non è improba perché all’Italia basta solo un punto in due partite per ottenere la qualificazione e nel girone di andata, gli azzurri hanno fatto punti sia con il Belgio (un pareggio in casa) che con la Francia (vittoria in trasferta).

Vincere i quarti di Nations League, poi, garantirebbe all’Italia un cammino più agevolato in vista dei prossimi Mondiali con il sicuro inserimento in un gruppo da 4 squadre.

Belgio-Italia si giocherà allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles. Di seguito, tutti i dettagli su come seguire la partita in diretta tv.

Italia-Belgio, Nations League 2024-2025: dove vederla

La partita tra Belgio e Italia andrà in onda giovedì 14 novembre 2024, in prima serata su Rai 1.

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 mentre il pre-partita avrà inizio alle ore 20:30, subito dopo il TG1. La telecronaca sarà a cura di Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Lele Adani. A bordocampo, ci sarà Tiziana Alla mentre in studio troveremo Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni. Le interviste saranno a cura di Andrea Riscassi. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.