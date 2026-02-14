Affari Tuoi, lo speciale va “a nozze” con gli ascolti, Io Sono Farah resta indietro su Canale 5. Scotti svetta in access prime time. I dati Auditel del 13 febbraio 2026

Affari Tuoi si prende la prima serata con lo speciale “Nella buona e nella cattiva sorte”, mentre Canale 5 fatica con Io Sono Farah. Cologno Monzese sorride grazie a La Ruota della Fortuna che guadagna terreno in access prime time.

Affari Tuoi in prima serata raccoglie un bottino importante. Lo speciale del programma, dal titolo “Nella buona e nella cattiva sorte”, ottiene il 23,4% di Share. Scommessa vinta per Rai, De Martino e soci che hanno voluto prendere spunto dalla concorrenza (che nelle scorse settimane aveva fatto puntate speciali de La Ruota della Fortuna) con uno spettacolo a tema in occasione del San Valentino. Il matrimonio celebrato in diretta ha stuzzicato pubblico e addetti ai lavori.

Esperimento riuscito che Viale Mazzini intende replicare, ma non subito. Occorre capire quando potrebbe essere il momento adatto per tornare protagonisti in prime time. Chi fatica è Canale 5, la rete ammiraglia di Cologno Monzese è quasi 10 punti sotto la concorrenza. Io Sono Farah si ferma al 14,6% di Share.

Affari Tuoi bene in prime time, Io Sono Farah fatica su Mediaset

Un valore che mette Pier Silvio Berlusconi di fronte alla dura realtà: le fiction di importazione rendono parzialmente rispetto ai prodotti originali, il punteggio di titoli come A testa alta e Colpa dei Sensi lo conferma. La platea televisiva gira su Mediaset quando trova storie originali e contenuti inediti. L’azienda di Cologno Monzese è ben consapevole di questo, perciò tiene “in caldo” i Cesaroni. L’obiettivo è fare il boom di ascolti con il ritorno nella bottiglieria più famosa della tv italiana.

Le reti cadette si pongono altri quesiti: Rai2 si conferma finestra ufficiale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Il pattinaggio artistico conquista l’11,1% di Share. Mentre Rai3 punta su Past Lives all’1,7% di Share. Rete4, in contrapposizione, si affida a Quarto Grado che ottiene il 7,7% di Share. Italia Uno ritrova la saga Pirati dei Caraibi, il capitolo rinominato Oltre i confini del mare arriva al 4,7% di Share.

Scotti si aggiudica il preserale

La7 ripropone il consueto appuntamento con Propaganda Live e ottiene il 6,2% di Share. Gli approfondimenti e le sorprese all’interno del programma di Diego Bianchi assicurano determinate porzioni di pubblico a Cairo. Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva all’1,6% di Share con Cucine da Incubo. Nove, rispetto agli standard della WBD, raggiunge l’1,8% di Share con I migliori Fratelli di Crozza. Leggermente indietro il Canale 20 con Autobahn – Fuori controllo che si attesta sull’1,4% di Share.

Diablo, su Rai4, arriva all’1,7% di Share. Iris, invece, si rifugia in Mystic River che spinge l’emittente all’1,9% di Share. RaiMovie si accontenta dell’1% di Share con Moonfall. La sfida nel preserale generalista italiano vede il solo Scotti protagonista: La Ruota della Fortuna conquista il 23,6% di Share. Teoricamente più di Affari Tuoi, ma nella serata in questione non può essere fatto un confronto perchè il programma Rai prende due fasce orarie. Aggiudicandosi il prime time. Il conduttore di Pavia sta ritrovando terreno dopo aver perso qualche punto nelle scorse settimane.