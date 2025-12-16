Il futuro de I Cesaroni su Mediaset: l’ipotesi sulla messa in onda

Dopo anni di attesa e speranze, la nuova stagione de I Cesaroni è diventata realtà con Claudio Amendola che è tornato ad indossare i panni di Giulio Cesaroni non avendo più al suo fianco Antonello Fassari, venuto a mancare lo scorso aprile e che, nella fiction, interpretava il fratello Cesare. Oltre ad essere protagonista della nuova stagione, Claudio Amendola ne è anche il regista e, in una delle ultime interviste rilasciata ai microfoni di Verissimo, ha svelato qualche spoiler sui nuovi episodi dell’amatissima fiction.

“Ho praticamente finito di editare, stiamo ultimando le integrazioni di montaggio e, dopo le prime quattro serate, nelle prossime settimane consegnerò anche le altre due”, aveva detto lo scorso novembre l’attore senza svelare la data della messa in onda che dovrebbe essere il 2026.

I Cesaroni: quando tornano su canale 5 e cosa accadrà

A svelare il futuro de I Cesaroni è stato Pier Silvio Berlusconi nel tradizionale incontro di fine anno con la stampa durante il quale ha spiegato che l’intenzione è quella di puntare molto sulle fiction nei prossimi mesi. Il 2026 di canale 5, così, inizierà nel segno delle serie tv con diversi titoli già in cantiere. Le prime fiction che animeranno canale 5 avranno come protagoniste Anna Valle e Sabrina Ferilli che, in passato, sono già state le star di serie tv di grande successo di Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi, inoltre, ha anche annunciato il ritorno su canale 5 di una delle star indiscusse delle fiction Mediaset svelando che, nei prossimi mesi, saranno trasmesse “la fiction con Vanessa Incontrada e quella con Gabriel Garko e Anna Safroncik. E poi un tv movie su Carlo Acutis”.

Durante l’incontro con la stampa, inoltre, l’amministratore delegato di Mediaset ha confermato l’imminente ritorno della fiction con Claudio Amendola: “Anche I Cesaroni sono pronti: andranno in onda probabilmente a gennaio o poco più avanti”. Secondo quanto fa sapere Davide Maggio, I Cesaroni torneranno ma, probabilmente, andranno in onda con un solo episodio da 50 minuti una volta a settimana dopo il lungo access.

Ad oggi, tuttavia, non c’è ancora nulla di certo e l’ufficialità arriverà solo con la programmazione dei futuri mesi di Mediaset. La nuova stagione de I Cesaroni, comunque, partirà dieci anni dopo la precedente con Giulio impegnato a difendere la bottiglieria che è in pericolo a causa di Augusto. I figli di Giulio, Rudi (Niccolò Centioni), Mimmo (Federico Russo), e Marco (Matteo Branciamore), invece, si ritrovano a gestire la vita da adulti. Marco, inoltre, è anche papà di una figlia ormai adolescente, Marta, nata dal suo amore con Eva, interpretata da Alessandra Mastronardi e che non è presente nelle nuove puntate.