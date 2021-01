Erano pressoché inevitabili e questa mattina sono arrivate le scuse di Adriana Volpe nei confronti di Costanza Rizzacasa d’Orsogna. La giornalista del Corriere della Sera, ospite di Ogni Mattina nella puntata di giovedì scorso con un intervento registrato precedentemente, ha accusato infatti all’indomani il programma di Tv8 per come è stata gestito il suo spazio all’interno del dibattito in studio.

Già nelle ore seguenti però erano arrivate le scuse e la presa di posizione (privata) sia di Nicola Maccanico, dirigente di Sky, sia di Remo Tebaldi, direttore di Tv8, che avevano garantito alla Rizzacasa d’Orsogna, come da lei raccontato in un tweet, uno spazio, per affrontare il tema a lei caro del body shaming, sia nel TG8 sia a Sky Tg24.

Era quindi abbastanza prevedibile che Adriana Volpe, padrona di casa di Ogni Mattina, fosse chiamata questa mattina a fare un mea culpa per quanto avvenuto all’interno della sua trasmissione, dato anche che la stessa Rizzacasa d’Orsogna nei suoi tweet l’aveva citata diverse volte, introducendo anche impliciti confronti con quando era stata ospitata nei mesi scorsi da Alessio Viola, sempre all’interno di Ogni Mattina.

Ecco quindi le parole utilizzata dalla Volpe per aprire la puntata odierna del contenitore di Tv8:

Questo studio è la mia casa, la squadra che lavora con me è la mia famiglia, e chiunque venga ospite in questa trasmissione deve sentirsi accolto, trattato nel migliore dei modi, sentirsi a proprio agio e valorizzato. Perché questo è il mio stile, perché chi mi conosce sa che questa è la mia cifra. Giovedì abbiamo mandato in onda un sevizio chiuso con Costanza Rizzacasa D’Orsogna, mi dispiace di non averla potuta intervistare. Lei ha combattuto e vinto una dura battaglia contro i disturbi alimentari e il bullismo, due temi che considero importanti e che ho trattato spesso in questi mesi in questo programma, mai con superficialità. Mi dispiace di non averla presentata con il dovuto risalto come lei si aspettava, quale prestigiosa firma del Corriere Della Sera.

Per poi sopperire alle “mancanze” di giovedì scorso Adriana Volpe ha voluto mostrare il libro di Costanza Rizzacasa d’Orsogna “Non superare le dosi consigliate”. E poi ha aggiunto:

Spero che dando valore al suo ruolo di grande giornalista e scrittrice e facendo rivedere il romanzo, a cui è stata data poca visibilità nel servizio, come lei ha sottolineato, tutto ciò serva e possa dimostrarle che siamo dispiaciuti e le rinnovo la mia stima”.

Insomma un intervento pensato per tendere la mano alla giornalista del Corriere della Sera che non si era tirata indietro nell’accusare Ogni Mattina, definendolo un programma trash (“Intrattenimento non vuole dire trash, insulto”). Le scuse sono arrivate, il libro è stato citato dalla Volpe (con l’aiuto della grafica): pace fatta?