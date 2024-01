Tre cittadini in cerca di lavoro, un imprenditore disposto a formarli, tre aziende che decideranno di assumerli. È l’idea alla base di Dr. Job. Si tratta del nuovo programma di Rai2 condotto da Adriana Volpe.

Dr. Job: il format

L’obiettivo del format, ideato dalla stessa showgirl, è di raccontare il complesso equilibrio che regge il mercato del lavoro italiano, e proporre un’analisi diversa e trasformativa per avvicinare chi vuole una occupazione stimolante e chi cerca dei collaboratori brillanti per potenziare la propria azienda.

Il Dr Job che dà il titolo al programma è l’imprenditore e formatore Leonardo Leone, che in ogni puntata insegnerà ai giovani come entrare nel mondo del lavoro e ai cinquantenni rimasti senza occupazione come trovare un impiego soddisfacente.

La trasmissione andrà in onda su Rai2 a partire da sabato 13 gennaio, alle ore 09:45 (fino alle 10.30). A firmarla come autori ci sono, oltre alla Volpe, Christin De Fazio, Dora Albanese e il già citaro Leonardo Leone. Regia affidata a Mario Maellano.

Adriana Volpe torna in Rai

Dopo l’addio, con prolungata polemica a distanza con Giancarlo Magalli, a I Fatti Vostri, Adriana Volpe ha partecipato con fortuna come concorrente al Grande Fratello Vip. A seguire, è stata la conduttrice del contenitore di Tv8 Ogni mattina. Quindi il ritorno al reality di Canale 5 stavolta come opinionista accanto a Sonia Bruganelli. Infine, da ormai oltre un anno, la showgirl è nel cast fisso di BellaMa’ di Pierluigi Diaco, in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì su Rai2. Qui, in particolare, cura la rubrica Tutti in pista.

Da sabato 13 gennaio 2024, dunque, per Adriana Volpe il ritorno in Rai con un programma tutto suo.