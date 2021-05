ABC Upfront 2021-22: Big Sky spostata dopo Grey’s Anatomy, Queens e The Wonder Years le novità

Il prossimo autunno televisivo ABC non cambierà molto, il palinsesto sarà costruito intorno a elementi chiave come Grey’s Anatomy al giovedì, le commedie al mercoledì, Dancing with the Stars al lunedì che da anni fanno la fortuna della rete. La novità più significativa è l’approdo al giovedì sera della seconda stagione di Big Sky (in Italia su Disney+) mentre le nuove serie tv sono Queens e The Wonder Years con altre due comedy ordinate, Maggie e Abbott Elementary che arriveranno solo nel 2022.

Stabilità, però, non è sinonimo di successo. ABC si è adagiata su ascolti live complessivamente bassi, rivolgendosi a un pubblico che guarda sempre più in streaming o in un secondo momento. Inoltre la programmazione in un’annata pandemica è stata troppo incerta e condizionata proprio dai temi dell’attualità che forse gli spettatori già vedevano troppo attraverso i notiziari. La stabilità di questo palinsesto annunciato sembra anticipare un’altra annata di transizione in attesa che Disney dia un po’ di certezze ai vertici del canale che negli ultimi sono cambiati troppo frequentemente, affidandosi tutti a “santa Meredith Grey” leader negli ascolti del canale nonostante i 18 anni sulle spalle.

Upfront 2021-22 ABC Il Palinsesto d’autunno

Lunedì

ore 20:00 Dancing with the Stars

ore 21:00 The Good Doctor 5

Martedì

ore 20:00 The Bachelorette

ore 22:00 Queens (nuova serie)

Mercoledì

ore 20:00 The Goldbergs 9

ore 20:30 The Wonder Years (nuova serie)

ore 21:00 The Conners 4

ore 21:30 Home Economics 2

ore 22:00 A Million Little Things 4

Giovedì

ore 20:00 Station 19 5

ore 21:00 Grey’s Anatomy 18

ore 22:00 Big Sky 2

Venerdì con Shark Thank e 20/20; sabato con il Football

Domenica

ore 19:00 America’s Funniest Home Videos

ore 20:00 Celebrity Wheel of Fortune

ore 21:00 Supermarket Sweep

ore 22:00 The Rookie 4

Le serie tv rinnovate e cancellate da ABC

ABC ha rinnovato Grey’s Anatomy e il suo spinoff Station 19, The Good Doctor, Big Sky, The Rookie, A Million Little Things, le comedy The Conners, The Goldbergs, black-ish (per un’ultima stagione), Home Economics. La rete ha anche cancellato le comedy American Housewife (dopo 5 stagioni), mixed-ish dopo 2, For Life dopo 2 stagioni (ma è in atto un tentativo di spostartala su Hulu), Call Your Mother e Rebel dopo una sola stagione.

Particolarmente rumorosa la chiusura di Rebel visti i nomi coinvolti. La serie era infatti creata da Krista Vernoff showrunner di Grey’s Anatomy e Station 19, era ispirata alla storia di Erin Brokovich e vedeva nel cast Katey Sagal e Andy Garcia. Vernoff e Sagal sui social hanno accusato ABC di aver dato poco tempo alla serie, probabilmente il recente cambio ai vertici della rete ha influito sulla decisione essendo una serie ordinata dalla precedente responsabile del palinsesto.

Le nuove serie tv

ABC in autunno lancerà soltanto due nuove serie tv il drama Queens e la comedy The Wonder Years e ha ordinato al momento soltanto due altre comedy oltre a una miniserie in lavorazione da tempo. La rete di proprietà Disney ha però diversi progetti ancora in fase di sviluppo con pilot da girare e che saranno valutati solo successivamente e presi eventualmente in considerazione per la midseason 2022.

Queens

Drama su 4 donne di circa 40 anni, famose negli anni ’90 con il gruppo hip hop delle Nasty Bitches che cercano ora di trovare la fama perduta. Prodotta da ABC Signature, scritta da Zahr McGhee la serie vede nel cast Eve, Brandy, Taylor Salè, Naturi Naughton.

The Wonder Years

The Wonder Years è il reboot di una comedy anni ’80 che lanciò Fred Savage (ora produttore), conosciuta in Italia come Blue Jeans. Al centro del reboot una famiglia nera che vive i suoi “anni fantastici” nei turbolenti anni ’60, raccontati attraverso gli occhi dell’adulto Dean Williams che ricorda la propria infanzia. Il narratore è Don Cheadle mentre il dodicenna Dean è Elisha EJ Williams, nel cast anche Dulè Hill e Saycon Sengboloh. La comedy è scritta da Saladin Patterson, prodotta da Lee Daniels per 20th Tv.

Abbott Elementary

Scritta e interpretata da Quinta Brunson, prodotta da Warner Bros e 20th Tv, Abbott Elementary racconta la vita dei professori di una scuola pubblica di Philadelphia dove sono sempre pochi e c’è sempre tanto da fare. Nel cast anche Tyler James Williams, Janelle James, Chris Perfetti e Sheryl Lee Raplph.

Maggie

Basata sul corto di Tim Curcio, Maggie scritta da Justin Aler e Maggie Mull, racconta la storia di una ragazza che deve fare i conti con i propri poteri da sensitiva e la capacità di vedere il futuro di amici e parenti. Ma quando improvvisamente vedrà il suo tutto cambia. Nel cast Rebecca Rittenhouse, Nichole Sakura, Davd Del Rio, Angelique Cabral, la serie è prodotta da 20th Tv.

Women of the Movement

Women of the Movement è una miniserie evento che sarà rilasciata in midseason e racconta la storia di Mamie Till-Mobley che nel 1955 rischiò la sua vita nell’America razzista del sud per cercare giustizia per il figlio Emmett brutalmente ucciso. Protagonista è Adrienne Warren accanto a lei Tonya Pinkins, Cedric Joe, Ray Fisher e Julia McDermott. La serie è scritta da Marissa Jo Cerar, prodotta da Kapital Entertainment, Jay-Z e Will Smith.