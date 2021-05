Grey’s Anatomy 18 si farà: confermata la 18esima stagione della serie creata da Shonda Rhimes. Ellen Pompeo ha firmato con la ABC un altro anno di contratto e così Meredith Grey e i sopravvissuti del Grey+Sloan Memorial Hospital potranno continuare a vivacchiare tra i corridoi dell’ospedale e nelle nursery (perché ormai si parla solo di figli) delle proprie case. Il fatto che la protagonista abbia firmato per un solo anno, tanto quanto sperato dalla showrunner Krista Vernoff per chiudere le varie storylines narrative senza fretta, fa però pensare che si sia ormai davvero arrivati al capolinea e che questa estensione del contratto serva soltanto a garantire una quindicina di puntate che aiutino a mettere fine a una serie che ha ormai superato record e saltato squali.

Certo è che ABC non è proprio molto disposta a lasciar morire Grey’s Anatomy; la serie resta il programma più visto nella fascia 18-49 anni, con 8.300.000 di telespettatori totali. Insieme al programma di punta di Shondaland, rinnovata per una quinta stagione anche lo spin-off Station 19.

Grey's Anatomy

In tutto questo, la 17esima stagione, che ricorderemo come Pandemic Edition e per il ‘beachtelling’ del limbo di Meredith, sta volgendo al termine: sono in totale 17 le puntate previste per questo complicato anno 2020 – 2021 (tra ritardi, sospensioni, hiatus interminabili dovuti ai rallentamenti nella produzione a causa dell’andamento della pandemia, ovviamente) e la stagione si chiuderà negli USA solo il prossimo 3 giugno. Dopo una settimana di repliche, giovedì 20 maggio il pubblico saluterà un altro personaggio storico della serie (per chi non teme spoiler qui c’è tutto quello che bisogna sapere), mentre nelle scorse settimane ha già detto addio a Andrew DeLuca, in una maniera che ancora chiede una spiegazione. La serie però può ancora contare su Chandra Wilson (Miranda Bailey) e James Pickens Jr. (Richard Webber), gli ultimi due highlander presenti fin dalla prima puntata insieme alla Pompeo che hanno rinnovato il contratto per un’altra stagione.

Con un’altra stagione davanti, Krista Vernoff può quindi dedicarsi a una chiusura decente delle linee narrative rimaste, aventi o meno un senso. Noi continuiamo a dire che il finale perfetto c’è già stato e se lo son lasciati scappare… a fifth season. The two dramas are ABC’s most-watched scripted shows.