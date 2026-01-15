A testa alta vicino al 26%, Ferilli sempre più in ascesa. Zamora frena al 12,7% di Share, Cazzullo oltre il 7%. I dati Auditel del 14 gennaio 2026

Canale 5 torna a sorridere anche grazie alla fiction. Pier Silvio Berlusconi aveva detto, nel corso della presentazione dei palinsesti, che uno degli obiettivi aziendali sarebbe stato quello di incentivare i contenuti originali. A testa alta, con Sabrina Ferilli, è un primo importante esempio. Dopo Buongiorno Mamma, che ha avuto 3 stagioni, Cologno Monzese torna a scandagliare gli argomenti più complessi della società.

Ferilli incarna una Preside vittima di revenge porn, fra intrecci, ricatti e colpi di scena. La storia colpisce molto la platea televisiva, al punto che – settimana dopo settimana – gli ascolti aumentano. Stavolta Canale 5 si impone su Raiuno arrivando al 25,6% di Share, un bottino rilevante soprattutto se la rete ammiraglia della concorrenza – con Zamora, primo film da regista di Neri Marcorè – ottiene il 12,7% di Share.

A testa alta spopola su Canale 5, Zamora non ingrana su Raiuno

Un divario da non sottovalutare. Le reti cadette scelgono diversi contenuti, a partire da Rai2 che sceglie Hearts – Intreccio di destini arrivando al 2,5% di Share. Rai3 punta sui classici con Chi L’ha Visto? Federica Sciarelli arriva all’8,7% di Share con i suoi approfondimenti e le indagini sui Cold Case. Rete4 ritrova Tommaso Labate con RealPolitik che tocca quota 3,5% di Share. ItaliaUno, invece, scommette su HomeFront arrivando al 4,9% di Share.

La7, al contrario, raggiunge una sorta di record stagionale. Aldo Cazzullo, con Una giornata particolare, arriva al 7,7% di Share. Picco importante per Cairo che può contare su un titolo sempre più solido e gradito dal pubblico. Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie Godzilla e arriva all’1% di Share.

Scotti si stacca leggermente da De Martino nel preserale

Nove conquista il 2% con Little Big Italy, mentre Interstellar ottiene l’1,4% di Share sul Canale 20. Seven, su Iris, si attesta all’1,8% di Share. C’era una volta in America, su RaiMovie, non va oltre l’1,6% di Share. RaiPremium, con la replica di The Voice Kids, conquista l’1,3% di Share. RealTime, con Matrimonio a prima vista Italia raggiunge l’1,4% di Share.

Il preserale italiano vede Gerry Scotti e Stefano De Martino sfidarsi a colpi di percentuale: il gradimento della Ruota della Fortuna è pari al 26,7% di Share, mentre Affari Tuoi arriva al 22,9%. I due format vivono di folate, in questo caso la fiction della Ferilli ha tenuto gli spettatori incollati al video su Canale 5. Effetto contrario su Raiuno, dove anche De Martino ha perso qualche punto rispetto alla sera prima.