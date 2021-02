Cambio di programmazione in vista per il palinsesto della prima rete della televisione pubblica. Dopo il risultato negativo dello spettacolo musicale Minaccia bionda con protagonista Patty Pravo condotto da Flavio Insinna che ha ottenuto una media dell’8% di share, la serie A grande richiesta, partita sette giorni prima con la serata dedicata alla canzoni d’amore condotta da Veronica Pivetti e Polo Conticini, si sposta di giorno. Lo spettacolo musicale realizzato in collaborazione con Ballandi dunque lascia la giornata del sabato.

Il terzo atto di questa serie composta da cinque puntate, quella dedicata ai Ricchi e poveri intitolata Che sarà, sarà condotta e diretta da Carlo Conti quindi non andrà in onda sabato prossimo 27 febbraio come inizialmente previsto, ma verrà diffusa martedì 23 febbraio sempre in prima serata su Rai1. La decisione è ovviamente figlia del risultato di ascolto delle prime due puntate di questa serie, ma non solo di questo.

E’ figlia anche di una considerazione che riguarda proprio l’appeal che uno spettacolo come quello dei Ricchi e poveri, senza nulla togliere a Patty Pravo, ha verso il pubblico televisivo in genere e di Rai1 in particolare, essendo loro una gruppo estremamente popolare e più “largo” come si dice in gergo. Si vuole quindi massimizzare il più possibile la resa in termini di ascolto della serata musicale dedicata ai Ricchi e poveri togliendola dalla concorrenza di C’è posta per te. Per questo motivo settimana prossima ci sarà uno scambio nel palinsesto di Rai1 con la miniserie Ottile Von FaberCastell, prevista per martedì, che verrà diffusa sabato 27 febbraio, conseguentemente lo show con protagonisti i Ricchi e poveri e condotto da Carlo Conti che anticipa la messa in onda a martedì 23 febbraio 2021.

Aggiungiamo poi che la puntata di A grande richiesta con protagonista Loredana Bertè ed intitolata “Non sono una signora” e condotta da Alberto Matano non andrà in onda di sabato, ma verrà trasmessa nella serata di martedì 9 marzo, anticipando quindi la messa in onda di qualche giorno rispetto alla collocazione inizialmente prevista.