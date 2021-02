Analisi Auditel della serata di sabato 20 febbraio 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre sulla soglia del 20%, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 5% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6%.

L’access time vede in testa, seppur di poco, la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che resta piuttosto stabile appena sotto la soglia del 20% di share, raggiunta e poi superata dalla curva arancione di Striscia la notizia. Notare come la curva del gioco a premi condotto da Amadeus fatichi di più il sabato sera, causa evidentemente da imputare all’attesa del pubblico di passare su Canale 5 per vedersi C’è posta per te. Fra le altre curve affiora quella verde di Rai3 con il varietà Le parole della settimana che tocca la linea del 10% di share alla partenza di Minaccia bionda su Rai1.

Prime time con la curva arancione di Canale 5 che vola letteralmente al comando con il varietà C’è posta per te, curva questa che tocca il 30% di share in prima serata, per poi arrivare al 40% a fine emissione. Segue a distanza siderale la curva blu di Rai1 con lo spettacolo musicale Minaccia bionda con Patty Pravo della serie A grande richiesta, evidentemente rifiutato dal pubblico. Fra le altre curve affiora quella azzurra di Italia1.