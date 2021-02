A grande richiesta Parlami d’amore sabato sera su Rai1, ecco gli ospiti

Sarà una grande festa anticipata di quella che è la giornata più romantica dell’anno, ovvero il 14 di febbraio, giorno di San Valentino, il Santo Patrono degli innamorati, di ogni sesso e di ogni età. Stiamo parlando del programma di prima serata che Rai1 manderà in onda sabato sera, 13 febbraio, con un titolo che è già di per se una dichiarazione d’intenti: Parlami d’amore, titolo tratto dal celebre pezzo dei Negramaro. Il programma fa parte del ciclo A grande richiesta che vede al suo interno anche le serate d’onore dedicate a Patty Pravo, Ricchi e poveri, Loredana Bertè e Christian De Sica.

Ma torniamo alla premiere di sabato prossimo con la serata di sabato 13 febbraio tutta dedicata al sentimento più sentimento di tutti, quello che ha mosso le penne di milioni di scrittori e scaldato le ugole di altrettanti cantanti che hanno prestato la loro voce per cantare al mondo l’amore. Saranno proprio le canzoni d’amore le protagoniste della serata di sabato prossimo su Rai1 per festeggiare San Valentino con i più belli e rappresentativi brani su questo tema del repertorio musicale di tutti i tempi.

La serata sarà condotta, rigorosamente in diretta dagli studi Voxon in Roma, da una coppia di fatto del piccolo schermo (ricordate la fiction “Provaci ancora Prof”?) ovvero Veronica Pivetti e Paolo Conticini. Siamo in grado di anticiparvi alcuni degli ospiti protagonisti della puntata di sabato di Parlami d’amore partendo da uno che definire cantautore è forse poco, si tratta di un poeta che ha messo in musica alcuni dei testi più belli della nostra canzone: Gino Paoli (con Danilo Rea). Tanti, davvero tanti sono i titoli di canzone che Paoli ha scritto con al centro l’amore, citiamo due per tutti: “Il cielo in una stanza” e “Sapore di sale”.

Ma fra i protagonisti sabato di Parlami d’amore possiamo aggiungere Massimo Ranieri e ancora Gigi D’Alessio, Riccardo Fogli, Irene Grandi, Fausto Leali, Peppino Di Capri, Michele Zarrillo, Karima e Rita Pavone . Ma divertiamoci ad anticipare qualche nota fra quelle cantate da questi grandi della musica leggera italiana. Partiamo proprio da Gino Paoli e il suo “Sapore di sale” :

Proseguiamo con Massimo Ranieri e le sue indimenticate “Rose rosse” :

Quindi ecco Gigi D’Alessio e il suo “Non dirgli mai” :

Peppino Di Capri e “Nessuno al mondo” :

Michele Zarrillo e i suoi “Cinque giorni” :

Appuntamento dunque per tutto questo e altro sabato sera a partire dalle 21:25 dopo la consueta puntata del gioco a premi condotto da Amadeus “Soliti ignoti il ritorno” con Parlami d’amore condotto da Veronica Pivetti e con Paolo Conticini, in diretta ovviamente su Rai1.