Oggi, martedì 14 dicembre 2021, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione di A Casa Tutti Bene – La Serie, la serie Sky Original, prodotta da Sky con Lotus Production, diretta da Gabriele Muccino, al suo esordio come regista di una serie tv.

A Casa Tutti Bene – La Serie, family drama in 8 episodi, sarà disponibile su Sky, e in streaming su NOW, a partire dal 20 dicembre 2021.

Il cast della serie è formato da Francesco Acquaroli (nel ruolo di Pietro Ristuccia), Laura Adriani (Ginevra), Valerio Aprea (Sandro Mariani), Euridice Axen (Elettra), Maria Chiara Centorami (Isabella), Silvia D’Amico (Sara Ristuccia), Mariana Falace (Regina), Antonio Folletto (Diego), Federico Ielapi (Giovanni Ristuccia), Simone Liberati (Paolo Ristuccia), Milena Mancini (Beatrice), Sveva Mariani (Luna Ristuccia), Emma Marrone (Luana), Francesco Martino (Manuel), Alessio Moneta (Riccardo Mariani), Laura Morante (Alba Ristuccia), Francesco Scianna (Carlo Ristuccia) e Paola Sotgiu (Maria Mariani).

A Casa Tutti Bene, serie scritta da Gabriele Muccino con Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli e Camilla Buizza, è tratta dall’omonimo film del 2018, sempre diretto dal regista romano. La serie è stata presentata in anteprima, come evento speciale fuori concorso, lo scorso 21 ottobre, nel corso dell’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma. In quell’occasione, TvBlog ha intervistato Gabriele Muccino.

La sigla della serie è firmata da Jovanotti, alla terza collaborazione con Gabriele Muccino dopo Baciami ancora e L’estate addosso.

A Casa Tutti Bene – La Serie: la conferenza stampa in diretta

Alla conferenza stampa di presentazione della serie, sarà presente il cast e il regista.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 12.