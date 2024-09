A casa di Maria Latella, conferenza stampa in diretta dalle 12:00

Debutta martedì prossimo, 10 settembre, in seconda serata su Rai 3 il nuovo programma di Maria Latella. Il format è quello di A cena da Maria Latella, ma il titolo cambia, complice anche la diversa collocazione: sarà A casa di Maria Latella. La giornalista, dopo aver trascorso quasi vent’anni della propria carriera a Sky, torna in Rai, dove aveva esordito nel 1996. All’epoca si trattava di Dalle venti alle venti – “una striscia che non voleva condurre nessuno, perché andava contro le due corazzate, Tg1 e Tg5” ha ricordato di recente in una chiacchierata all’Adnkronos.

Ora si tratterà di un format già rodato su Sky Tg24, che però arriva in Rai con alcune novità. Anche queste Maria Latella le ha anticipate all’agenzia di stampa. La puntata si aprirà con “un ingresso un po’ teatrale” e si chiuderà con un’intervista faccia a faccia tra la Latella e uno degli ospiti. Chi sarà il protagonista dell’intervista finale tra i commensali della giornalista verrà però svelato solamente alla fine della cena.

Anche in questo caso gli ospiti di Maria Latella si ritroveranno a condividere insieme un pasto, anche se questa volta, data l’ora, dovrebbe trattarsi di qualcosa di più leggero. Il programma si presenta come un house talk, che vuole allontanarsi dal confronto-scontro dei talk tradizionali, pur trattando di politica, economia, attualità e cultura. Altre curiosità e novità della trasmissione saranno presentate nella conferenza stampa di questa mattina.

Alle 12:00, infatti, avrà luogo nella Sala degli Arazzi di viale Mazzini, ora intitolata a Sergio Zavoli, la presentazione del nuovo programma. Insieme a Maria Latella ci sarà il direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini. A casa di Maria Latella è un programma di Maria Latella, Pietro Galeotti, Nadia Pietrafitta, Carlo Puca e Marco Verdura. La regia della trasmissione è affidata a Giorgio Marchesani, mentre il produttore esecutivo è Silvia Caputi.