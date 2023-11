A.C.A.B., ovvero l’acronimo di “All Cops Are Bastards”, lo abbiamo già trovato prima sulla copertina di un libro e poi sulla locandina di una film. Prossimamente, lo troveremo anche sui piccoli schermi: Netflix Italia ha infatti annunciato il via alle riprese di A.C.A.B.-La serie, sei episodi che prenderanno spunto dall’omonimo libro di Carlo Bonini del 2009 (Ed. Einaudi), diventato nel 2012 un film per il cinema.

Di cosa parlerà A.C.A.B.-La serie?

Anche la serie tv di Netflix, così come il libro ed il film, racconterà gli ambienti ed il clima in cui lavorano gli agenti antisommossa del Reparto Mobile di Roma. Qui lavorano Mazinga (Marco Giallini), Marta (Valentina Bellè) e Salvatore (Pierluigi Gigante).

I tre formano una squadra non come le altre: ai disordini hanno imparato ad opporre metodi al limite e un affiatamento da tribù, quasi da famiglia. Una famiglia con cui dovrà fare i conti il nuovo comandante, Michele (Adriano Giannini), figlio invece della polizia riformista, per cui le squadre come quella sono il simbolo di una vecchia scuola, tutta da rifondare.

Come se non bastasse, il caos che investe la nuova formazione nel momento di massima fragilità interna, si aggiunge quello dato da una nuova ondata di malcontento della gente verso le istituzioni. Un nuovo “autunno caldo”, contro cui proprio i nostri sono chiamati a schierarsi e in cui ogni protagonista è costretto a mettere in discussione il significato più profondo del proprio lavoro e della propria appartenenza alla squadra.

Il cast di A.C.A.B.-La serie

Rispetto all’opera cinematografica, la serie di A.C.A.B. vede tornare solo un interprete, Marco Giallini, nuovamente nei panni di Mazinga. Il resto del cast, invece, è totalmente nuovo: Valentina Bellè, Pierluigi Gigante e Adriano Giannini, a cui ovviamente si aggiungeranno altri volti.

Sul fronte tecnico, la serie è ideata da Carlo Bonini (autore anche del libro da cui è tratta) e Filippo Gravino ed è scritta da loro due con Elisa Dondi, Luca Giordano e Bernardo Pellegrini, con lo story editing di Gravino. Stefano Sollima, regista del film del 2012 (che segnò il suo debutto sul grande schermo), veste invece il ruolo di produttore esecutivo. A produttore Cattleya (parte di ITV Studios), che aveva anche prodotto il lungometraggio (con Rai Cinema).

Quando esce A.C.A.B.-La serie?

Netflix non ha ancora comunicato la data di uscita della serie, le cui riprese sono appena cominciate. Con ogni probabilità, sarà distribuita nel corso del 2024.

Le altre serie italiane di Netflix tratte da libri e film

Non è la prima volta che Netflix Italia attinge da una storia già raccontata prima nei libri e poi al cinema per realizzare una propria serie. In principio fu Suburra-La serie, tratta dal libro di Giancarlo De Cataldo e dello stesso Bonini, che fu anche un film nel 2015 (e che ora ha generato anche il sequel Suburræterna).

Poi toccò a Summertime che, sebbene il titolo differente, riprende la storia raccontata da Federico Moccia in “Tre Metri Sopra il Cielo”, resa popolare anche grazie al film con Riccardo Scamarcio. Dal mondo dei libri, invece, Netflix ha tratto ispirazione per realizzare le miniserie Fedeltà e La vita bugiarda degli adulti.

Una tendenza che proseguirà anche con i prossimi progetti già annunciati: tra questi, spicca l’ambizioso Il Gattopardo, opera tratta dall’omonimo romanzo di Tomasi di Lampedusa resa celebre dal film di Luchino Visconti, le cui riprese sono in corso in Sicilia e che avrà nel cast Deva Cassel, Kim Rossi Stuart e Benedetta Porcaroli.