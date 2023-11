Tre anni dopo il finale di Suburra-La serie, l’universo nato dal romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini torna su Netflix con Suburræterna: sequel della serie tv durata tre stagioni, la saga della Roma criminale e della guerra per ottenerne il potere prosegue con una storia che propone vecchi e nuovi personaggi, intrecciando informazioni già note al pubblico ad altre nuove. Suburra, insomma, non è affatto finito: per saperne di più, proseguite nella lettura!

Quando esce Suburræterna?

La prima stagione del sequel di Suburra-La serie è disponibile su Netflix da martedì 14 novembre 2023, quando tutti gli episodi sono disponibili nel catalogo italiani e degli altri Paesi in cui la piattaforma è disponibile.

A che ora esce Suburræterna?

La nuova serie tv viene caricata da Netflix alle 09:00 del 14 novembre.

Suburræterna, il trailer

Il trailer della serie tv è stato diffuso da Netflix nell’ottobre 2023:

Suburræterna, la trama

Suburræterna, le foto della nuova serie Netflix, sequel di Suburra Guarda le altre 13 fotografie → Roma, 2011. L’Italia sta affrontando un difficile periodo: il governo rischia di cadere, il Vaticano è in crisi e le piazze della città sono letteralmente date alle fiamme. Si torna così nel mondo di mezzo, dove Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro) ha provato a raccogliere l’eredità di Samurai (Francesco Acquaroli) e, insieme a Badali (Emmanuele Aita), continua a gestire gli affari criminali della città, con l’aiuto di Adelaide (Paola Sotgiu) e Angelica (Carlotta Antonelli), rimaste a capo degli Anacleti, e di Nadia (Federica Sabatini), che le aiuta a gestire le piazze di Ostia.

Ma c’è chi questo sistema non lo accetta più. Nuovi protagonisti scendono in campo, stravolgendo gli equilibri di Roma: inizia così una rivoluzione che, dalla Chiesa al Campidoglio e fino alle spiagge di Ostia, si espande velocemente per cancellare tutto ciò che rappresenta il passato.

Spadino (Giacomo Ferrara) sarà dunque costretto a tornare a casa, per evitare che la sua famiglia venga messa in pericolo insieme a tutto il resto, e a cercare nuovi alleati, anche laddove non avrebbe mai pensato di trovarli. Ma la guerra è guerra e in palio c’è il controllo di Roma.

Suburræterna, il cast

Sono numerosi gli attori e le attrici che sono tornati a interpretare i personaggi a cui avevano dato volto nella serie originale, a cominciare da Giacomo Ferrara, il cui Spadino era al centro di Suburra – La serie. Oltre a lui, ritroviamo Filippo Nigro, Carlotta Antonelli, Paola Sotgiu e Federica Sabatini. Non mancano, ovviamente, i nuovi volti.

Giacomo Ferrara è Spadino: membro del clan zingaro degli Anacleti che, dopo la morte di Aureliano (Alessandro Borghi) decide di andarsene via dall’Italia. Vi è costretto, però, a tornarci per difendere la sua famiglia da nuovi nemici;

Filippo Nigro è Amedeo Cinaglia: se nella serie originale si proponeva come politico onesto, ora è ormai avvolto dalla corruzione;

Carlotta Antonelli è Angelica: ex moglie di Spadino, che aveva sposato tramite matrimonio combinato. Ora aiuta gli Anacleti a gestire gli affari di famiglia;

Federica Sabatini è Nadia: figlia di un boss di Ostia che era legata sentimentalmente ad Aureliano;

Paola Sotgiu è Adelaide: matriarca del clan degli Anacleti e madre di Spadino;

Emmanuele Aita è Badali: figlio di un boss mafioso siciliano, mandato a Roma per gestire la situazione di Ostia;

Alberto Cracco è il cardinale Nascari: si allea con Cinaglia per poter raggiungere il suo obiettivo di diventare il nuovo Papa;

Marlon Joubert è Damiano Luciani: nuovo compagno di Angelica, legato al clan degli Anacleti da un tragico episodi del passato;

Yamina Birmi è Giulia Luciani: sorella di Damiano;

Morris Sarra è Cesare Luciano: fratello di Damiano e gemello di Giulia;

Aliosha Massine è Ercole Bonatesta: giovane politico e nipote di Vito che, grazie ad accordi con Samurai e Cinaglia, gestisce gran parte delle licenze alimentari dei piccoli negozi di Roma;

Federigo Ceci è Armando Tronto: cardinale che torna in Italia dopo essere stato per anni in Colombia;

Giorgia Spinelli è Miriana Murtas: capo gabinetto del sindaco di Roma, ma anche braccio destro di Cinaglia;

Gabriele Di Stadio è Victor Anacleti: figlio di Manfredi (Adamo Dionisi).

Suburræterna, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della prima stagione della serie sono otto, ciascuna della durata di circa cinquanta minuti. Netflix le mette a disposizione tutte da martedì 14 novembre.

Suburræterna, regista e sceneggiatori

La serie è diretta da Ciro D’Emilio nei primi quattro episodi e da Alessandro Tonda negli ultimi quattro. “Abbiamo cercato di conoscere a fondo il linguaggio delle tre stagioni di Suburra”, hanno detto, “provando poi ad essere ancora più audaci e aumentare maggiormente il dinamismo e le connessioni dei tre mondi che dovevamo raccontare. Se il Vaticano e la Politica prediligevano un linguaggio più asciutto e formale, quello della Strada si prestava ad un utilizzo della macchina a mano e a movimenti più ampi”.

La sceneggiatura, invece, è di Ezio Abbate e Fabrizio Bettelli (che ricoprono anche il ruolo di head writer), Camilla Buizza, Marco Sani ed Andrea Nobile: a loro, che hanno già lavorato alla serie made, si aggiunge Giulia Forgione. A produrre, come le tre stagioni precedenti, Cattleya, parte di Itv Studios, con Riccardo Tozzi, Gina Gardini, Giovanni Stabilini e Marco Chimenz.

Suburræterna, dov’è girato?

La location principale della serie è Roma e dintorni. Le riprese sono cominciate nell’ottobre 2022.

Dove vedere Subrræterna?

È possibile vedere Suburræterna solo su Netflix: è quindi necessario avere un abbonamento alla piattaforma. Ci si può abbonare all’abbonamento Base con pubblicità (5,49 euro al mese), Base (7,99 euro al mese), Standard (12,99 euro al mese) e Premium (17,99 euro al mese).