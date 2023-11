Suburræterna, successo globale: in una settimana è la seconda serie non inglese più vista su Netflix

Il ritorno dell’universo raccontato di Suburra – La serie non è evidentemente solo una faccenda italiana. Un po’ a sorpresa, questo va detto, il sequel/revival Suburræterna nella sua prima settimana di distribuzione su Netflix e nei Paesi in cui la piattaforma è disponibile ha raggiunto un risultato davvero notevole, che potrebbe cambiare le carte in tavola in vista di una stagione 2.

Suburræterna conquista il mondo

Uscito martedì 14 novembre 2023, Suburræterna ha saputo imporsi al pubblico italiano ed internazionale in una sola settimana, ovvero quella del suo debutto. I dati ufficiali di Netflix sono chiari: nella settimana dal 13 al 19 novembre (appunto la prima in cui la seria era disponibile) Suburræterna si è piazzata al secondo posto tra le serie non in lingua inglese più viste al mondo sulla piattaforma.

Le visualizzazioni della serie sono state, per un totale di 15,4 milioni di ore visionate: numeri sufficienti per permettere a Suburræterna di superare nella classifica altre produzioni già presenti da tempo nella Top Ten in questione, come Il Sarto la Parte 3 di Lupin . Davanti, in prima posizione, c’è un’altra novità, ovvero

Suburræterna, nello specifico, è entrato nella Top Ten di 32 Paesi stranieri. Tra questi, Argentina, Giamaica, Uruguay, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Lussembrugo, Polonia, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e Marocco.

Il successo di Suburræterna in Italia

Suburræterna, le foto della nuova serie Netflix, sequel di Suburra Guarda le altre 13 fotografie → Il sequel di Suburra-La serie sta ottenendo un ottimo riscontro anche in Patria. Sempre secondo i dati forniti da Netflix e riferiti al periodo già citato, la serie ha infatti debuttato al primo posto nella Top Ten del nostro Paese, superando addirittura gli attesissimi nuovi episodi di The Crown 6 (che però, va detto, sono stati resi disponibili due giorni dopo l’uscita di Suburræterna).

A proposito della classifica italiana, va sottolineato anche che da quattro settimana è tornata tra i primi posti la prima stagione di Odio il Natale, la serie tv con Pilar Fogliati la cui seconda stagione uscirà sulla piattaforma il 7 dicembre.

Una conferma per Suburræterna 2?

Ad oggi né Netflix né Cattleya (parte di Itv Studios) hanno commentato una possibile seconda stagione di Suburræterna. Sicuramente il finale della serie lascia molte porte aperte, ridefinendo gli assetti della guerra nella Terra di Mezzo per la conquista del potere a Roma e permettendo così ai nuovi personaggi introdotti nel corso della stagione di assumere un peso rilevante nelle dinamiche in merito. Anche la decisione dello stesso Spadino (Giacomo Ferrara), protagonista della serie originale, di rimanere a Roma per stare accanto alla sua famiglia, potrebbe servire a dedicare al personaggio nuove avventure.

Il successo ottenuto a livello internazionale da Suburræterna potrebbe così fare da lancio per le trattative tra Netflix a Cattleya a proposito di una seconda stagione, dando così vita ad una nuova saga così come lo era stata Suburra.