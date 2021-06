La ricorderete certamente come una delle protagoniste più discusse di 90 giorni per innamorarsi Deavan Taunts, volto femminile e molto affascinante del programma che anche questa sera rivedremo in seconda serata su Real Time in 90 Days Fiancé, questo il titolo originale del format, ancora alle prese con il suo matrimonio. La giovane partecipante al docu-reality firmato TLC è recentemente tornata a far parlare di sé sulle principali riviste di Gossip americane. Il motivo? Deavan ha presentato alla stampa il suo nuovo amore, con non poco stupore e visibilio da parte del pubblico e più nello specifico da parte di chi ancora oggi sognava che la sua storia con l’ex marito Jihoon potesse ripararsi e ricominciare a gonfie vele. C’è chi la accusa di essere una bugiarda patologica, chi non crede affatto alla sua nuova love-story e chi invece l’ha rivalutata nel tempo e ora le augura il meglio.

Come staranno davvero le cose? Facciamo un attimo il punto della situazione.

Come avremo modo di scoprire ancora una volta questa sera, a 90 giorni per innamorarsi su Real Time, Deavan aveva preso parte allo show per raccontare del suo amore con Jihoon Lee. Il loro è sempre stato un rapporto piuttosto tormentato ma non è mai mancata tra i due quella giusta dose di passione e avventure necessaria a tenerli uniti nel tempo. La ragazza era rimasta incinta al suo primo incontro con Jihoon, anche per questo tra i due le cose si erano un po’ affrettate. Deavan si era immediatamente trasferita in Corea del Sud per dare il via alla sua nuova famiglia con Jihoon Lee, e le cose sarebbero velocemente precipitate.

Da ormai qualche anno a questa parte, inoltre, l’amore tra Deavan e Jihoon Lee sarebbe svanito per sempre e anche per questo la loro relazione si sarebbe interrotta. Per molti mesi i fan della coppia si sono chiesti se i due fossero ormai pronti a frequentare nuove persone, senza risparmiare Deavan però da pesanti critiche su come stesse allevando i figli (una bambina e un bambino).

Soltanto poche settimane fa, la rivista ScreenRant ha raccontato per prima che Deavan e Jihoon si sarebbero rifatti una vita, ma l’una lontano da quella dell’altro. Come specificato dal magazine americano, la relazione tra Deavan e Jihoon, nata a 90 giorni per innamorarsi e sempre proseguita sotto l’occhio indiscreto dei media, si sarebbe conclusa in maniera molto brusca e con una vera e propria battaglia legale per l’affidamento del figlio (la bimba invece è figlia di Deavan ma non di Jihoon). Deavan inoltre, pur non ammettendolo pubblicamente, secondo i fan e anche secondo il magazine sarebbe ancora innamorata dell’ex marito ma il suo egocentrismo continuerebbe a peggiorare le cose. Quel che ScreenRant sospetta, infatti, è che quelle di Deavan siano tutte bugie. Secondo il giornale, Deavan sarebbe ancora follemente innamorata del suo ex marito, Jihoon, e il suo amore con il nuovo fidanzato, Topher, sarebbe solo una copertura volta a far soffrire ulteriormente il giovane Lee.

Dove starà la verità? Ad ogni modo, che si tratti di una strategia mediatica o di vero amore, sarebbe proprio Topher, un giovane nord americano, ad aver conquistato il cuore di Deavan ultimamente. Sui profili Social della star di 90 giorni per innamorarsi le foto di coppia non mancano, nonostante le aspre critiche da parte del pubblico, e ora i pochi sostenitori della ragazza già si domandano quanto durerà. Come procederanno le cose tra i due? Deavan rimarrà fedele a Topher o ben presto tornerà dall’ex marito Jihoon come pare che in molti sospettino?

Nel frattempo, questa sera potremo riscoprire la storia di Deavan e Jihoon su Real Time, a 90 giorni per innamorarsi. Almeno in quel caso potremo sognare, ancora un po’.