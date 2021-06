90 Giorni per Innamorarsi: Armando e Kenneth stanno ancora insieme?

Li abbiamo conosciuti nelle precedenti puntate di 90 Giorni per Innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti, Armando e Kenneth, prima coppia omosessuale del programma che basa il suo intero format sugli amori “a distanza” tra un cittadino americano e uno straniero. Armando e Kenneth, tra le coppie più apprezzate dello show, torneranno questa sera in seconda serata su Real Time, canale 31 del digitale, e anche per questo ci siamo domandati che fine abbiano fatto e come stiano oggi.

Se i due ancora non erano certi di arrivare davvero al fatidico giorno del Sì, nella puntata che li riguarda e che rivedremo questa sera su Real Time, ora pare proprio che abbiano preso decisioni molto circostanziate per il loro futuro, dalle quali non si torna più indietro. I due protagonisti di 90 Giorni per Innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti, infatti, avrebbero deciso come proseguire la loro vita di coppia, una volta per tutte.

A rivelarlo con un commovente post sui loro corrispettivi profili Instagram ma anche tramite delle approfondite round di Instagram Stories loro stessi, protagonisti indiscussi della loro romantica storia d’amore: Armando e Kenneth il 2 giugno scorso si sarebbero promessi amore per l’eternità, o meglio “finché morte non li separi”, congiungendosi in matrimonio.

Una grande festa con non pochi invitati per festeggiare il grande giorno dei due neo-sposini, che avrebbero celebrato il loro matrimonio in una splendida location affacciata a Baja California, in Messico. Dopo diverse vicessitudini che hanno più volte fatto temere il peggio ai fan, i due protagonisti dello show celeberrimo anche in Italia e originariamente edito da TLC si sarebbero quindi promessi di esserci sempre l’uno per l’altro, raggiungendo per altro picchi di 270.000 condivisioni sui loro profili online, molto seguiti già prima prima ma a maggior ragione ancor più apprezzati a seguito del loro matrimonio d’amore.

Questa sera a 90 Giorni per Innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti scopriremo alcune delle problematiche che i due sposi hanno dovuto affrontare in passato, le stesse che hanno fatto temere a noi spettatori in primis che la loro relazione potesse terminare da un momento all’altro. Ora non ci resta che augurare ad Armando e Kenneth un felice cammino insieme, e chissà se presto avremo modo di ‘partecipare’, seppur televisivamente parlando, al loro matrimonio anche noi.