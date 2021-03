90 Giorni per Innamorarsi, nuovo spin-off: “Lontano dagli Stati Uniti”

Già trasmesso su TLC, casa produttrice del programma, negli USA, nel 2019, approderà anche questa sera a partire dalle ore 20:30 su Real Time 90 Giorni per Innamorarsi: Lontano dagli Stati Uniti, nuovo spin-off della gettonatissima serie che racconta del fidanzamento (e di tutto ciò che questo comporta) tra un cittadino americano e uno straniero. 90 Days Fiancé: The Other Way, questo il titolo originale del programma, stavolta ci racconterà l’esatto opposto di quanto eravamo soliti ammirare in tv. Sì, avete capito bene. Stavolta, infatti, saranno quattro coraggiosi cittadini americani a decidere di volare all’estero per poter finalmente incontrare la loro dolce metà.

Nei primi episodi in onda proprio questa sera sul canale 31 del digitale, avremo così modo di conoscere più da vicino Brittany e il suo nuovo amore Yazan, ma anche Sumit e Jenny, Jihoon e Deavan. Coppie apprezzatissime e quasi certamente già conosciute dagli appassionati al programma, che seguono le puntate in direttissima dagli States ancor prima di attenderne l’approdo anche sulla nostra tv, ma che debutteranno proprio questa sera su Real Time, ancora una volta.

90 Giorni per Innamorarsi: Lontano dagli Stati Uniti è soltanto uno dei numerosi spin-off tratti dal programma. Tra i tanti, ricordiamo anche 90 Days Fiancé: Just Landed (non ancora trasmesso in Italia e registrato a sua volta tra il 2019 e gli inizi del 2020), 90 Days Fiancé: The Single Life e il più famoso 90 Days Fiancé: Happily ever After? conosciuto in Italia come 90 Giorni per Innamorarsi: e poi.

Tra le coppie più chiacchierate del docu-reality che vedremo in onda stasera, certamente quella formata da Brittany e Yazan, lei americana, lui originario della Giordania. Soltanto un mese fa, dopo numerose rotture avvenute proprio tramite Social e con lunghi sfoghi sui reciproci canali Instagram dei due, Yazan avrebbe anche dichiarato al suo traduttore Adam, che interviene sempre per lui nei talk-show di TLC per parlare del programma, che sarebbe rimasto per diverso tempo con Brittany solo per… sfogare le sue voglie con Brittany, che a quanto pare la attraeva parecchio. Anche stasera su Real Time ne vedremo delle belle.