90 Giorni per Innamorarsi, arriva un nuovo spin-off: The Single Life

Nuovo spin-off per la fortunatissima serie 90 Giorni per Innamorarsi, già arricchita in precedenza da 90 Giorni per Innamorarsi: e poi. Il docu-reality americano approdato e divenuto di enorme successo anche qui, per il 2021 vede un’altra novità: uno spin-off interamente dedicato ai protagonisti ancora single delle edizioni passate, intitolato per l’appunto The Single Life.

TLC, casa produttrice del programma, è entusiasta e le prime puntate della nuova stagione già debuttata in USA hanno fatto il botto di ascolti. Insomma, anche questa seconda variante del format originale è un successo. Non dubitiamo che la stessa fortuna la riscontri anche in Italia una volta approdata su Discovery+.

90 Giorni per Innamorarsi: The Single Life sarebbe già dovuta debuttare sul canale Real Time proprio qualche giorno fa. In rete si trova come data ufficiale il 21 febbraio. Sappiamo tuttavia che lo show non sia ancora stato trasmesso in tv in Italia, anche se non è ancora chiaro quando ufficialmente incomincerà. Nel frattempo però potremmo svelarvi qualche anticipazione su ciò che vedremo nel docu-reality.

Per prima cosa, al contrario di quanto si potrebbe mai immaginare, lo spin-off non si focalizzerà sulla vita da single dei protagonisti di ogni episodio. Al contrario, cercherà di far loro ritrovare l’amore, nonostante tutto. Sappiamo che tra gli ex 90 Giorni per Innamorarsi che hanno deciso di ritrovare l’anima gemella in tv ci sia anche Colt, che come ricorderete è uscito da una più che tormentata relazione con Larissa soltanto poco tempo fa.

Colt ad esempio si ripresenterà, poiché chiamato dalla produzione, a 90 Giorni per Innamorarsi: The Single Life per accettare una serie di appuntamenti al buio con l’intento di trovare, finalmente, la donna adatta a lui.

Insomma, certamente non mancherà l’intrattenimento ma anche e soprattutto quel pizzico di reality che, per l’appunto, entusiasma tanto gli spettatori di TLC e non solo. 90 Giorni per Innamorarsi: The Single Life si preannuncia così veramente imperdibile. Non ci resta che attendere ancora qualche settimana prima di poter verificare se davvero lo sarà oppure no.