90 Giorni per Innamorarsi, sembrerebbe ufficiale: finita tra Nicole e Azan

Dopo tanti tira e molla, dopo svariati gossip tenuti nascosti al grande pubblico, dopo innumerevoli menzogne che Nicole ha cercato insistentemente di raccontare ai suoi fan venendo però più e più volte smascherata, sarebbe proprio arrivata la conferma ufficiale: tra lei e Azan, protagonisti di 90 Giorni per Innamorarsi, sarebbe finita per sempre.

Come rivelato in esclusiva dal magazine CeleBuzz, infatti, la storica e chiacchieratissima coppia televisiva formata da Nicole e Azan sarebbe scoppiata una volta per tutte. Per chi non dovesse ricordare di chi stiamo parlando, ecco un ripasso molto veloce. 90 Giorni per Innamorarsi, docu-reality che racconta di cittadini americani in procinto di prendere in marito o in moglie un compagno o una compagna stranieri, ha visto tra le sue più durature ma anche famose coppie proprio quella formata da Nicole e Azan, lei americana e lui marocchino, precisamente di Casablanca.

I due sono entrati nell’occhio del ciclone proprio per le innumerevoli incongruenze raccontate davanti alle telecamere. In particolar modo Azan si era sempre mostrato molto possessivo nei confronti di Nicole. Inoltre, il ragazzo aveva ripetutamente dichiarato, letteralmente, che Nicole le facesse schifo per quanto era grassa. Nicole si è anche trasferita in Marocco con la figlia solo di lei, di cinque anni oggi ma soltanto di tre all’epoca, pur di star vicina ad Azan. Anche il suo trasferimento in nord africa però avrebbe scatenato non poche polemiche visto che, di fatto, quella marocchina è una cultura con precise norme di comportamento da rispettare, norme assai sottovalutate da Nicole.

Ultimo ma non certo per importanza, forse primo per gravità, anche il fatto che Nicole abbia sperperato tutti – e sottolineiamo, tutto – i risparmi dei suoi genitori, divorziati e in difficoltà economiche, per aprire un fantomatico negozio di vestiti a Casablanca, intestato ad Azan. Di fatto, però, il giovane marocchino avrebbe incassato tutto il denaro di Nicole senza mai aprire nessun negozio da nessuna parte. Dove sono finiti, allora, i risparmi della famiglia di Nicole?

Come se tutto ciò non bastasse, in aggiunta il fatto che Nicole abbia sempre difeso a spada tratta Azan, trasferendosi nuovamente in Marocco proprio un anno fa, a poche settimane dall’approdo della pandemia, lasciando la figlioletta negli Stati Uniti. Nicole sarebbe poi stata costretta a rimanere a Casablanca per molti mesi, viste le frontiere chiuse a causa del Coronavirus. Oggi da CeleBuzz scopriamo che tra i due l’engagement, ossia il fidanzamento sia rotto per sempre.

Nicole, protagonista di 90 Giorni per Innamorarsi che soltanto qualche giorno fa sul suo profilo Instagram ufficiale dichiarava di essere in procinto di avere figli da Azan (i due non solo, ha dichiarato lei, stavano pensando di mettere su famiglia ma addirittura avevano già scelto i nomi dei bambini), ora invece avrebbe rimosso il suo “Fidanzata con Azan” dal suo profilo. La ragazza dunque non sarebbe più impegnata con il giovane marocchino, anche se non sono ancora chiari i motivi della rottura. I fan della coppia però non si fidano più: “Avranno fatto tutto per gossip”, scrivono bellamente su Instagram e Twitter. Dove starà la verità? Nicole e Azan di 90 Giorni per Innamorarsi stanno ancora insieme oppure no? E, soprattutto, sono stati davvero insieme in tutti questi mesi oppure la loro relazione è terminata ormai molto tempo fa?