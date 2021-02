90 Giorni per Innamorarsi: Larissa ha due figli nascosti in Brasile?

L’indiscrezione arriva dal magazine americano ScreenRant: Larissa di 90 Giorni per Innamorarsi avrebbe due figli nascosti in Brasile. Sì, avete capito bene. Larissa Lima infatti, protagonista anche questa sera del nuovo episodio di 90 Days Fiancé (questo il titolo originale) in onda in prima e seconda serata su Real Time, avrebbe dei figli dei quali non aveva mai parlato prima. La donna avrebbe tenuto nascosta l’identità e anche l’esistenza dei due piccoli non solo allo show originariamente edito da TLC, ma anche a tutti i suoi fan oltre che, ovviamente, ai compagni avuti nel corso del tempo.

Ed è proprio Screenrant dunque, come dicevamo, a voler fare chiarezza sulla questione. Come forse ricorderete e come avremo modo di riscoprire anche stasera, Larissa in 90 Giorni per Innamorarsi stava disperatamente cercando di salvare la sua relazione con Colt, nativo americano che tuttavia avrebbe voluto sposare Larissa senza però rinunciare alla convivenza con la madre. Insomma, la loro relazione è sempre stata complicata e se è vero che lo show è stato registrato ormai diversi anni fa e che anche per questo possiamo già anticiparvi (per quanti ancora non lo sapessero) che tra Larissa e Colt il matrimonio di fatto ci sia stato, possiamo anche dirvi però che non siano mancati gli alti e bassi nella loro relazione, fino ad oggi.

Larissa Lima, dunque, avrebbe riscontrato non poche difficoltà nel trasferirsi a Las Vegas con Colt proprio perché quest’ultimo l’avrebbe costretta a condividere il tetto coniugale anche con la mamma, cosa piuttosto particolare soprattutto per due neo-sposini come loro. E se non è certo nostra premura rovinarvi eventuali sorprese e raccontarvi cosa sia di fatto accaduto tra i due nel tempo, è però di quest’ultima indiscrezione che coinvolge Larissa in prima persona che vorremmo parlarvi meglio. Larissa ha davvero abbandonato e nascosto due figli in Brasile?

Ebbene sì, sarebbe tutto vero. A rivelarlo la stessa Larissa in 90 Giorni per Innamorarsi: e poi…, episodio che ancora non abbiamo visto però in Italia sui nostri schermi. Larissa infatti avrebbe deciso di raccontare (finalmente) alla produzione di quello che lei stessa definiva il suo più grande segreto. La donna avrebbe abbandonato e nascosto di avere due figli in Brasile. Colt ne è rimasto a dir poco sconvolto, così come sconvolta è rimasta sua madre.

Dal canto suo, però, Larissa ha spiegato:

“L’ho fatto per non aver distrazioni, per potermi concentrare maggiormente sul migliorare la mia relazione con Colt”.

E a Screenrant che le ha domandato che rapporti abbia con i suoi figli ad oggi, la protagonista straniera di 90 Giorni per Innamorarsi ha assicurato che con loro vada tutto a gonfie vele, che si videochiamino almeno una volta al giorno e che i piccoli stiano bene. Un gossip, questo, che ha a dir poco fatto impazzire i fan della coppia: 90 Days Fiancé, infatti, rientra certamente tra gli show televisivi più seguiti negli States tra quelli prodotti da TLC. C’è da capire ora come proseguiranno le cose visto che Larissa ha finalmente detto tutta la verità. Quel che è certo è che vi terremo aggiornati.