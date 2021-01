Si chiama Larissa Lima ed è certamente una tra le più discusse protagoniste di 90 giorni per innamorarsi, tv show nato negli States ma di enorme successo anche qui che racconta di matrimoni piuttosto improbabili tra un cittadino americano e uno straniero. Il titolo, che di fatto richiama al permesso di soggiorno di 90 giorni che qualsiasi straniero può ottenere negli USA nel momento in cui dichiara di essere prossimo al matrimonio con un americano, è un must per tutti i telespettatori di Real Time , e anche per i numerosi fan di TLC (casa produttrice del docu-reality) questo può certamente dirsi uno dei format di maggiore successo.

Il fandom anche in Italia arriva così al punto di creare addirittura vere e proprie fan-page sui social network, in particolar modo Instagram e Twitter – sempre attivissimi per commentare le trasmissioni televisive “in diretta” con i propri seguaci. Ma la sorpresa è scoprire che per un docu-reality si arrivi persino allo scatenare non poche polemiche nel momento in cui si scoprono alcuni altarini dei suoi protagonisti. Insomma, una cosa decisamente insolita per un format di questo genere: di fatto è molto più semplice che gli spettatori si immedesimino nelle storie di attori da soap opera o serie tv.

Che 90 giorni per innamorarsi, invece, sia riuscito a catalizzare così fortemente l’attenzione anche del pubblico italiano è davvero una grande news. Ma non è tutto. Come vi abbiamo anticipato dal titolo, infatti, vi stiamo parlando proprio di 90’s Day Fiancé oggi (questo il titolo originale del programma) perché l’ultima ex protagonista dello show entrata nell’occhio del ciclone è proprio lei: la chiacchieratissima Larissa Lima. Sì, perché la giovane Lima si sarebbe proprio stravolta i connotati. La ragazza avrebbe esagerato, negli ultimi anni, con la chirurgia estetica e anche per il fandom italiano non sarebbe assolutamente accettabile anche il suo più recente ritocchino.

Come leggiamo su Twitter infatti le fan del programma si stanno ribellando a Larissa Lima che dopo essersi completamente rifatta il viso avrebbe ulteriormente esagerato gonfiandosi un po’ troppo le labbra. “Ma che le passa per la testa?” e ancora “Ma chi le paga tutti questi interventi?” si domandano le Twitterine italiane.

Tra i tanti commenti ancora rintracciabili sui Social Network tramite l’hashtag #90GiorniPerInnamorarsi e #90DaysFiance ne troviamo anche uno particolare, che sosterrebbe che Larissa Lima ora sarebbe sul lastrico proprio perché avrebbe speso tutti i suoi risparmi per finire sotto i ferri.

Insomma, 90 giorni per innamorarsi, proprio in questi giorni nuovamente in replica su Real Time, sembra ormai diventato il programma preferito per molte tra noi, e anche l’accanimento dei fan sui suoi protagonisti vorrebbe esserne l’ennesima prova.