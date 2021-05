90 Giorni per Innamorarsi, Darcey e Stacey: come stanno oggi?

Li conosceremo questa sera in seconda serata su Real Time a 90 Giorni per Innamorarsi Darcey e Stacey, improbabile ma divertente coppia di protagonisti che ha fatto a sua volta la storia del fatidico docu-reality di TLC. Ormai divenuti celebri negli States e da tempo, Darcey e Stacey stasera conquisteranno il canale 31 del digitale e anche per questo vorremmo raccontarvene di più.

Sì, perché come ben saprete le registrazioni dell’episodio di 90 Giorni per Innamorarsi che li ha resi protagonisti non è poi molto recente. Anche per questo le cose si sarebbero parecchio evolute tra Darcey e Stacey al giorno d’oggi e, addirittura, pare che molte siano le novità a seguite dell’ultima quarantena a causa del Coronavirus che i due avrebbero dovuto affrontare insieme ai rispettivi compagni qualche settimana fa.

Così, come rivelato da TvInsider, scopriamo che ad oggi Darsey e Stacey abbiano stravolto e non poco le loro vite e ora vi spieghiamo come. Partiamo da Darcey. Da quanto riportato dal magazine americano citato poco fa, proprio a seguito dell’ultima quarantena Darcey avrebbe scoperto che Georgi, sua attuale frequentazione, sia ancora sposato anche se ovviamente già separato e da tempo. Di fatto dunque non si sarebbe ancora giunti al divorzi tra Georgi e la sua ex moglie e , per forza di cose, questo non è un dettaglio che può andare a facilitare ma bensì semplicemente a complicare le cose. Ma non è tutto. Rispetto all’episodio di 90 Giorni per Innamorarsi che vedremo su Real Time questa sera a partire dalle ore 23:00 infatti, anche qualcos’altro sarebbe cambiato.

“Sono stato sposato per tre anni” avrebbe dichiarato Georgi al magazine TvInsider, prima di aggiungere: “Quella che presto sarà la mia ex moglie è ormai lontana da me anni luce. Ci eravamo conosciuti ad un evento per modelle quattro anni fa, ci siamo piaciuti subito e ci siamo frequentati probabilmente per sei, sette mesi prima che io le chiedessi di sposarmi”.

A tal proposito, qualcosa dovrebbe già scoprirsi stasera. Rivivremo infatti parte della storia di Darcey e Stacey. Come staranno davvero le cose al giorno d’oggi? Sempre da TvInsider scopriamo inoltre che soltanto poche settimane fa Darcey avrebbe presentato Georgi alla sua famiglia e agli amici più cari ufficializzando, di fatto, la loro frequentazione.