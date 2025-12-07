“4 Ristoranti”, Alessandro Borghese torna con una nuova edizione: dove vederla e quando inizia

L’attesa per il ritorno di 4 Ristoranti sta per finire. Il cooking show di Alessandro Borghese, diventato un appuntamento fisso per tantissimi telespettatori, sta per tornare con un’edizione tutta nuova. Nuove puntate, nuove sfide, nuovi ristoranti e nuove avventure per Alessandro Borghese che tornerà a girovagare per il territorio italiano alla scoperta dei migliori ristoranti. Una nuova avventura per Alessandro Borghese che, in questa nuova edizione, avrà anche un ospite speciale.

Ad affiancare Borghese nella prima puntata della nuova edizione che si svolgerà sui Colli Piacentini ci sarà Katia Follesa che accompagnerà lo chef alla scoperta del territorio, dei suoi ristoranti, assaggiando i vari piatti della tradizione e dando la sua opinione super partes. Le regole del gioco, invece, non cambieranno: i ristoratori si metteranno alla prova sottoponendo al giudizio non solo dello stesso Borghese ma anche degli altri ristoratori che seguiranno anche delle strategie ben studiate per conquistare la vittoria.

Anticipazioni 4 Ristoranti: dove vedere e quando inizia il programma di Alessandro Borghese

La data da segnare sul calendario è il 21 dicembre: è questo il giorno in cui Sky trasmetterà la nuova edizione di 4 Ristoranti che sarà visibile anche in streaming su Now. diverse le città in cui arriverà Alessandro borghese che, dopo la tappa sui Colli Piacentini, continuerà l’avventura a Chioggia, Cefalù, nella provincia di Macerata, sul Litorale romano, alle pendici dell’Etna, a Pisa, sul Gran Sasso, a Taranto, nella provincia di Modena, a Reggio Calabria per poi chiudere a Torino.

Anche in questa nuova edizione, quattro ristoratori che condividono un aspetto o una caratteristica, si sfidano per portare a casa il titolo di miglior ristorante. Dopo la temutissima ispezione con Alessandro Borghese che verifica l’igiene della cucina, i ristoratori invitano, a turno, sia Borghese che gli altri ristoratori a cena al termine della quale sarà dato un voto al servizio, al conto, al menù e alla location. Determinante, tuttavia, è il voto di Alessandro Borghese che può confermare o stravolgere la classifica.

Anche in questa nuova edizione, in ogni puntata in cui non mancheranno litigi e scontri, i quattro ristoratori dovranno sfidarsi nella preparazione dello stesso piatto o nell’utilizzo del medesimo ingrediente.

Le nuove puntate, dunque, regaleranno grandi emozioni, colpi di scena e sfide sensazionali attesissime dal pubblico che, sin dalla prima edizione, hanno apprezzato il format, la simpatia e la professionalità di Borghese, legatissimo al programma. “Se pensi di aver già visto tutto, ricorda che io posso sempre ribaltare la situazione. Guarda la nuova stagione con tanti, nuovi ristoranti da scoprire”, dice Borghese nel promo della nuova stagione.