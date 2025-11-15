Litigi e scontri tra i ristoratori di 4 Ristoranti, interviene Alessandro Borghese: “Io faccio un po’…”

Nonostante siano trascorsi dieci anni dalla sua prima messa in onda, 4 Ristoranti continua ad essere uno dei format televisivi più seguiti di Sky. Condotto da Alessandro Borghese, il programma ha infatti raggiunto un traguardo importante, diventando a tutti gli effetti tra i prodotti più in voga del palinsesto. Tra gli elementi che lo contraddistinguono ci sono proprio le “liti” che avvengono ad ogni puntata e che diventano oggetto di chiacchiericcio, tanto che le persone a casa continuano a chiedersi se siano vere oppure no.

Le liti di 4 Ristoranti sono vere?

Alessandro Borghese è stato raggiunto dalla redazione de La Repubblica, soprattutto per parlare degli straordinari numeri di questa ultima edizione. Lo chef ha svelato di essere rimasto stupito moltissime volte in queste 130 puntate. Il perché? “Per il semplice motivo che abbiamo a che vedere con il fattore umano” – ha esordito lui – “È molto sentimentale 4 Ristoranti. Entriamo nelle attività delle persone, nelle famiglie che hanno investito e che lavorano nel settore. Quello è il loro mestiere”. Borghese ha inoltre raccontato che molte volte la prospettiva iniziale viene stravolta dall’atteggiamento dei concorrenti e dai colpi di scena che lo prendono completamente in contropiede.

“Tante volte io penso di vedere la cosa in una certa maniera, poi mi sorprendono loro” – ha continuato – “Magari al tavolo del confronto, magari con i loro voti o magari quando vanno nel ristorante di qualcun altro. Capita che mi aspetti un voto eccezionale, invece gli danno un due o un tre”. Tra l’altro ha parlato delle strategie di ogni ristoratore come dell’elemento più divertente dell’intero programma. Capita infatti spesso che ci siano degli scontri in puntata e delle liti tra ristoratori, tanto che a molti telespettatori è venuto il dubbi se questi momenti accadano realmente.

“Si, si litiga veramente” – ha fatto sapere Alessandro Borghese, svelando così un retroscena che era finora rimasto inedito – “Io faccio un po’ da paciere, ecco“. Sembrerebbe che lo chef sia dovuto intervenire anche nell’episodio speciale dedicato ai dieci anni di 4 Ristoranti. La festa per omaggiare il format è stata fatta a piazza Mercanti, a Milano, a poca distanza dal Duomo. Negli anni il programma Sky è quindi diventato un vero e proprio must della televisione italiana e ha anche regalato la giusta popolarità ad Alessandro Borghese, chef e imprenditore che non si è mai perso d’animo e che ha sempre lottato per raggiungere i suoi ideali.