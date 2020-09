Retroscena Blogo: Affari tuoi (ancora senza conduttore), il ritorno in onda su Rai1 è a rischio?

Di Massimo Galanto lunedì 21 settembre 2020

Mancherebbe l'accordo tra la Rai e la società di produzione sul numero di puntate del game show, che al momento non ha un conduttore

A luglio scorso la Rai lo ha annunciato ufficialmente, eppure il ritorno in onda di Affari tuoi - con il sottotitolo La Riscossa - sembra complicarsi giorno dopo giorno. Stando a quanto risulta a Blogo, alla base delle difficoltà ci sarebbe il mancato accordo tra la tv pubblica e la società di produzione del game show, in particolare, sul numero di puntate da prevedere su Rai1. Cioè, in soldoni, Banijay-Endemol vorrebbe un ciclo di emissioni più corposo rispetto alle sei annunciate (dal 2 al 6 dicembre, in prima serata, dalle ore 20.30).

A tutto ciò si aggiunga il nodo della conduzione, non ancora sciolto, con la Rai che pare voglia affidarla ad un comico più che a un presentatore di professione. Oltre ai nomi che vi abbiamo rivelato nei giorni scorsi, ossia Marco Liorni, Giorgio Panariello, Max Tortora, Enrico Brignano, Tiberio Timperi e Giovanni Scifoni, Blogo è in grado di aggiungere quello 'nuovo' di Vincenzo Salemme.

Insomma, il tempo inizia a stringere e la quadra va ancora trovata. Il ritorno di Affari tuoi su Rai1 slitterà o sarà confermato nelle date già annunciate da Viale Mazzini?