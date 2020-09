Blogo retroscena: Affari tuoi prime time e la scelta sulla conduzione

Di Hit mercoledì 16 settembre 2020

Vediamo chi potrebbe presentare gli speciali di affari tuoi

Sono previsti nel palinsesto dell'autunno inoltrato di Rai1, il riferimento è agli Speciali di Affari tuoi in prime time di cui vi abbiamo già parlato da queste colonne. Oltre al nome in pole position che resta quello di Marco Liorni, lanciato proprio da TvBlog tempo fa e all'idea di coinvolgere i conduttori che si sono avvicendati alla guida del celebre gioco dei pacchi, ci sarebbero altri nominativi in pista per condurre queste prime serate.

Noi, come sempre in questa speciale rubrica, vi daremo conto di ciò che accade in sede di preparazione di un progetto o di un programma televisivo, ivi compreso il suo cast, conduzione in primis. Dunque vediamo chi potrebbe condurre questi speciali, oltre a Liorni. Si parte da un nome piuttosto affascinante che però non ha mai condotto un game show, ovvero Giorgio Panariello.

E' del tutto evidente che una conduzione Panariello richiederebbe una rimodulazione del format virata più verso all'intrattenimento puro che al meccanismo di un gioco. Il secondo nome è quello di un altro intrattenitore e comico ovvero Max Tortora. Anche in questo caso, per quel che riguarda la cifra da dare al programma va replicato il ragionamento fatto sopra con Panariello e idem per il terzo nome in pista, Enrico Brignano, per altro impegnato prossimamente su Rai2 con il nuovo varietà Un'ora sola vi vorrei.

Aggiungiamo poi il nome di un conduttore molto celebre del piccolo schermo, un giornalista di lungo e prestigioso corso attualmente impegnato con Monica Setta alla conduzione del varietà mattutino del fine settimana di Rai1 Unomattina in famiglia, Tiberio Timperi, che per altro ha già condotto game show in passato, ricordiamo "7 per 1" proprio su Rai1 e Lingo su Canale 5.

Chiudiamo con un nome completamente nuovo per quel che riguarda l'intrattenimento Rai, ma proprio per questo molto affascinante. Ci riferiamo all'attore romano classe 1976 Giovanni Scifoni, in questo periodo fra gli interpreti principali della serie di successo proprio di Rai1 DOC, insieme a Luca Argentero. Scifoni però non è nuovo alla conduzione televisiva, avendo presentato su Tv2000 il programma "Beati voi", oltre che aver partecipato come inviato al varietà di Italia 1 "Le Iene". Scifoni poi è stato il protagonista recentemente della serie web diffusa da Rai play "La mia Jungla".

Prossimamente dovrebbe arrivare la scelta di Rai e Banijay-Endemol.