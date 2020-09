Grande Fratello VIP 5, anticipazioni terza puntata del 21 settembre 2020

Di Marco Salaris lunedì 21 settembre 2020

Ecco cosa succederà nell'appuntamento in prime time condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello VIP è il reality show in onda su Canale 5 in prime time il lunedì e venerdì sera ed è condotto da Alfonso Signorini. In studio con lui anche gli opinionisti Enzo Ghinazzi in arte Pupo e Antonella Elia.



Grande Fratello Vip 5: le anticipazioni della terza puntata

Questa sera, lunedì 21 settembre 2020, andrà in onda la terza puntata del Grande Fratello VIP

I concorrenti della quinta edizione attualmente presenti all'interno della casa sono i seguenti: Elisabetta Gregoraci, Fausto Leali, Enock Barwuah, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Matilde Brandi, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

Nella scorsa puntata era stato aperto un televoto in cui erano stati coinvolti Fausto Leali e Massimiliano Morra, ovvero i più nominati dai concorrenti della casa. A poche ore dalla diretta, la produzione ha deciso di sospendere il televoto con un breve comunicato pubblicato sui social spiegando la motivazione:



Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente.

Sarà indirizzato a Fausto Leali? In un retroscena Blogo, l'indiscrezione riguarderebbe proprio il cantante che potrebbe essere addirittura squalificato.

Blogo retroscena: Grande fratello vip 5, Fausto Leali verso la squalifica, stasera il verdetto Stasera la decisione del Grande fratello



