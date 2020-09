Blogo retroscena: Grande fratello vip 5, Fausto Leali verso la squalifica, stasera il verdetto

Di Hit lunedì 21 settembre 2020

Stasera la lettura della sentenza nel corso della terza puntata

Sono lontani i tempi in cui il povero "cavallo pazzo" al secondo Mario Appignani durante l'apertura di un Festival di Sanremo condotto da Pippo Baudo annunciava a gran voce prima di essere allontanato dalla sicurezza del teatro Ariston "questo Festival è truccato e lo vince Fausto Leali".

Poi cosi non fu, infatti quell'edizione fu vinta da Luca Barbarossa e Leali arrivò solo al nono posto. Pare che Leali però, per arrivare ai nostri tempi, non vincerà neppure la quinta edizione del Grande fratello vip, programma a cui ha accettato di partecipare. Per il celebre cantante bresciano, dopo lo scivolone di qualche giorno fa legato a sue affermazioni sul dittatore Benito Mussolini, nelle ultime ore ne ha fatte di altre stavolta definendo la parola "negro" come termine da usare per identificare una "razza", mentre a suo dire "nero" si dovrebbe usare per identificare il colore di una persona. Lo ha fatto ricordando anche un suo celebre pezzo degli anni sessanta intitolato "Angelo negro".

Una diatriba nata con il fratello di Mario Balotelli, Enock e poi rimbalzata anche fra gli altri componenti dell'eterogeneo gruppo di concorrenti del cast, con chiosa finale di Patrizia De Blank " Io ho capito che vuoi dire, ma adesso ti appendono come Mussolini, sono ca**i tuoi". Come reagirà la produzione del programma rispetto a questa seconda affermazione di Leali ? Secondo quanto apprendiamo pare che la decisione che è stata presa nei suoi confronti sia estrema, ovvero la squalifica, ma per averne la certezza non resta che aspettare la puntata di stasera del Grande fratello vip 5, in onda in diretta da Roma subito dopo la prima puntata della stagione 2020-2021 di Striscia la notizia condotta da Ficarra e Picone.