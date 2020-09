Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini contro Francesca Pepe: "Sei una gran maleducata" (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 22 settembre 2020

Il duro sfogo di Alfonso Signorini contro Francesca Pepe durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 5

Stasera, nel corso della terza puntata del 'Grande Fratello Vip 5', è andato in scena, il secondo round tra Francesca Pepe e Tommaso Zorzi che, negli ultimi giorni, si sono punzecchiati (Qui, il video).

Zorzi: "Ci siamo anche chiariti oggi. A me la cosa che mi ha dato più fastidio è che, entrata in casa, mi ha apostrofato al femminile. Mi dà fastidio. Poi dice che lo ha fatto con tutti gli altri maschi . Mi ha dato della 'divina', della pazzesca e della massaia. Io in passato ho sofferto in passato per questo. Io l'ho trovato maleducato. Mi posso mettere anche le scarpe con il tacco ma rimango sempre uomo".

Pepe: "Ti ho chiamato al femminile una sola volta per cercare di appianare la tensione tra me e te. Siccome, appena ho fatto il mio ingresso nella casa, sono stata immediatamente attaccata da Tommaso. Io avrei voluto fare amicizia con lui. Mi lancia frecciatine. Sei stato male per una settimana. Stai usando questa cosa per riemergere dal tutto. Io non ti ho mai offeso. Sono stata gentile e carina. Ti ho aiutato e ti sono stata vicina come amica. Non ho nulla contro di te. Io adoro Tommaso".

Di fronte alla strafottenza della giovane influencer, Alfonso Signorini, visibilmente infastidito, ha cercato di riprendersi la parola e ristabilire l'ordine in casa alzando i toni (Qui, il video):

Signorini: "Sei una gran maleducata. Impara a parlare quando ti viene data la parola. Impara l'educazione. Io detesto le urla. Quando dico 'Scusate' e mi introduco in punta di piedi, avete l'obbligo di stare a sentirmi. Credo che non ci sia altro da aggiungere. Scusatemi anche voi a casa, la buona educazione sempre prima di tutto".