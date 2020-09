Grande Fratello Vip 2020, nella Casa entra Elisabetta Gregoraci (con tutti i concorrenti mancanti...)

Di Giorgia Iovane venerdì 18 settembre 2020

La casa del Grande Fratello Vip 5 è a prova di assembramento: entrano i 9 concorrenti mancanti all'appello.

Il GF Vip 5 compatta le sue fila: dopo aver fatto entrare nella prima puntata solo 12 dei concorrenti annunciati, nella seconda - in onda venerdì 18 settembre - il Grande Fratello accoglie nella Casa anche i 9 finora mancanti all'appello. Un modo per disturbare subito il già fragile equilibrio che si è creato in casa tra i primi coinquilini nei primi quattro giorni di convivenza.

Entrano in casa, quindi, Elisabetta Gregoraci, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Francesca Pepe, Francesco Oppini e Denis Dosio, l'influencer che con i suoi 19 anni è l'unico concorrente a essere nato dopo il GF e dichiara subito che "dopo una settimana chiuso in albergo, con tutto il testosterone che ho mi limono anche l’intellettuale…". L’ultimo libro che ha letto? "After" dice a Signorini che glielo chiede. Tutto bene.

Intanto la contessa De Blanck ha già detto la sua su Alba Parietti, di cui entra il figlio Francesco. Insomma, la casa di popola...