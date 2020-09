GF Vip 2020, Paolo Brosio non entra in Casa

Di Giorgia Iovane sabato 19 settembre 2020

Paolo Brosio non entra nella Casa nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 5.

Il Grande Fratello Vip ripete il copione del concorrente annunciato che non entra in casa. Dopo il mancato ingresso di Elisabetta Gregoraci nella prima puntata, nella seconda tocca a Paolo Brosio 'posticipare' il suo ingresso in casa e in gara.

Alfonso Signorini annuncia al pubblico e ai concorrenti che Brosio non entra per motivi di salute: si sottoporrà a controlli specifici prima di entrare. Altro non è stato detto.

Arrivano però dal conduttore e da tutti i concorrenti i migliori auguri perché tutto vada al meglio.