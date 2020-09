Ulisse - Il piacere della scoperta 2020, le nuove puntate su Rai 1: Alberto Angela riparte da Roma

Di Giorgia Iovane mercoledì 16 settembre 2020

Il viaggio di Ulisse riprende, anche in epoca COVID: neppure la pandemia ferma Alberto Angela e la sua squadra, che ha ideato nuove puntate a 'spostamento minimo'.

Alberto Angela torna su Rai 1 con le nuove puntate di Ulisse, realizzate post lockdown e in piena epoca COVID: ma la necessità aguzza l'ingegno, che qui ha sempre abbondato...

Il viaggio di Ulisse riparte e lo fa in sicurezza, anche in epoca COVID: debutta questa sera, mercoledì 16 settembre, alle 21.25 su Rai 1 la prima delle quattro nuove puntate della serie che da 20 anni 'educa' i telespettatori al 'piacere della scoperta', ma è la prima stagione che ha dovuto misurarsi con una pandemia. La necessità di seguire i protocolli di sicurezza, i limiti imposti dalla necessità di tenere sotto controllo la diffusione del Coronavirus hanno fatto sì che questa edizione 2020 si sia mossa in un range più 'ristretto' rispetto agli standard del programma, ma senza perdere profondità e densità.

Non si può dimenticare, del resto, il particolare valore che i programmi di Angela hanno avuto anche nei primissimi tempi del lockdown: la scorsa primavera, mentre eravamo chiusi in casa nel clou della tempesta dei contagi, le repliche di Stasera a..., rispolverate per compensare la mancanza di show live, ci hanno portato in giro per il mondo. E il discorso con cui Alberto Angela introdusse le inattese repliche, in un contesto così eccezionale e impensabile, è stato il vero 'messaggio agli italiani' che c'era bisogno di ascoltare in quei giorni di smarrimento.

Un valore particolare lo hanno anche queste puntate, primi cenni di una nuova normalità. Come ha raccontato lo stesso Angela in conferenza stampa e sui social, due delle puntate di questo ciclo sono state completamente realizzte in studio "e questo mi ha fatto sentire ancora più vicino a voi: ho provato a raccontare le storie che ascolterete come se mi trovassi in salotto con voi, in una sera di autunno, a parlare di viaggi, personaggi, luoghi" ha detto il protagonista di quella che è davvero una colonna della programmazione Rai.



"In quei mesi il nostro lavoro non si è mai fermato: perché bisogna comunque sempre guardare al futuro con ottimismo. Da casa abbiamo impostato e scritto le nuove puntate [...] Poi a giugno siamo finalmente ritornati sul set. Ve lo confesso: è stato davvero “strano” ed emozionante"

ha raccontato Angela nel presentare questo nuovo inizio di un programma ventennale, che non ha perso un grammo della sua freschezza e che anzi più va avanti - e più sperimenta i nuovi strumenti di ripresa, editing, CGI - diventa più giovane.

Ulisse - Il piacere della scoperta, anticipazioni prima puntata 16 settembre 2020

La prima puntata è tutta dedicata a Roma: si gioca in casa, ottimizzando i limiti imposti dalle norme anti-COVID. E se non ci si può spostare 'orizzontalmente', Ulisse indossa le ali e sorvola la Capitale, in una sorta di tour da Google Maps, quello che molti di noi hanno usato per 'evadere' nei giorni del lockdown, immaginando i successivi viaggi.

Si va alla scoperta di Palazzo Colonna, si ammira il disegno di Piazza del Campidoglio di Michelangelo, si visita il Foro romano dall’alto, si osserva l'eccezionalità di Piazza Sant’Ignazio, per arrivare a Campo de’ fiori, Piazza Navona, Castel Sant’Angelo, l'Aventino, passando per la sede dei Cavalieri di Malta e dare uno sguardo dal famoso buco della serratura sul Cupolone, quindi si arriva al Palazzo della civiltà italiana all’Eur.

Con Alberto Angela torna Gigi Proietti, che recita alcuni sonetti del Belli, mentre tra gli ospiti ci sono Carlo Verdone, che racconta il rapporto tra i romani e il potere, e Noemi con un omaggio musicale alla città.



Ulisse - Il piacere della scoperta 2020, anticipazioni nuove puntate

Le successive puntate vedono un omaggio a grandi personaggi della storia e della cultura. Si recupera un omaggio a Raffaello a 500 anni dalla morte (dal titolo "Raffaello Sanzio, artista divino"), ma si spazia raggiungendo anche personalità contemporanee come Elisabetta II, di cui si ripercorrono vita e regno, fuori e dentro Buckingham Palace, tra lati privati e impegni pubblici. Quindi si racconterà il mito di John F. Kennedy.



Ulisse - Il piacere della scoperta 2020, come seguirlo in diretta e in live streaming

Ulisse - Il piacere della scoperta 2020 va in onda ogni mercoledì alle 21.20 su Rai 1 e Rai 1 HD (DTT, 501) e va in live streaming su RaiPlay dove poi sarà disponibile on demand. Ulisse è un programma di Alberto Angela, scritto con Aldo Piro, Fabio Buttarelli, Ilaria Degano, Barbara Gallavotti, Vito Lamberti, Emilio Quinto, a cura di Lucia Madia e Caterina Del Papa, con la regia di Gabriele Cipollitti.



Ulisse - Il piacere della scoperta 2020, second screen

L'hashtag ufficiale non può che essere #Ulisse.