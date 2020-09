Ballando con le stelle 2020, conferenza stampa con Milly Carlucci e il cast in diretta

Di Massimo Galanto giovedì 17 settembre 2020

La presentazione ufficiale della 15esima edizione del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci

Sta per iniziare presso l'Auditorium Rai del Foro Italico a Roma la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione, la quindicesima, di Ballando con le stelle. Blogo seguirà in diretta l'incontro con i giornalisti in liveblogging. Presenti Milly Carlucci, il direttore di Rai1 Stefano Coletta. il suo vice Claudio Fasulo e il cast. In gara ci sono Tullio Solenghi, Paolo Conticini, Ninetto Davoli, Daniele Scardina, Costantino Della Gherardesca, Gilles Rocca, Antonio Catalani, Lina Sastri, Barbara Bouchet, Vittoria Schisano, Elisa Isoardi, Rosalinda Celentano e Alessandra Mussolini.

A completare il cast ci sono Paolo Belli, i giurati Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e gli antigiurati Gianni Ippoliti e Rossella Erra. Il programma andrà in onda su Ra1 dal 19 settembre alle ore 20.35.