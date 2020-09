Domenica In, il ritorno in onda di Mara Venier dal 13 settembre 2020: anticipazioni, ospiti e diretta

Di Ivan Buratti domenica 13 settembre 2020

Il contenitore di Rai 1 riaccende i motori dal 13 settembre 2020: tutte le informazioni sulla prima puntata

C'è Domenica In, sulla Rai, sulla Rai. Parte oggi, domenica 13 settembre 2020, la nuova stagione del contenitore che chiude la settimana televisiva di Rai 1, giunta alla sua quarantacinquesima edizione. Dopo il successo delle due stagioni precedenti, Mara Venier torna per la dodicesima volta al timone del talk show, in onda ad appena due mesi e mezzo dall'ultima puntata. Dalle ore 14.00, Tvblog seguirà in diretta la puntata di esordio, a cui seguirà la consueta recensione.

Come già anticipato da Tvblog, la nuova edizione di Domenica In ricalcherà quasi interamente lo schema proposto nell'ultima parte della scorsa stagione, trasmessa a cavallo tra il lockdown e le prime settimane successive alla quarantena: ospiti in studio limitati, tanti collegamenti da remoto, niente pubblico, orchestra con soli pochi elementi. Le celebrità che si alterneranno in scaletta vivranno l'esperienza dell'intervista faccia a faccia, punta di diamante del programma, in cui si ripercorrono carriere professionali e momenti di vita di celebrità del mondo dello spettacolo, dello sport e dell'attualità.



Domenica In 2020/2021, le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata

"Ma cosa vuoi innovare? Qui non si cambia niente", ha rivelato il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, che ha convinto Mara Venier a ripetere la formula vincente del passato. Tra gli ospiti che saranno presenti nella prima puntata della nuova edizione, Romina Power e Loretta Goggi, la coppia con cui si è conclusa l'ultima edizione di Domenica In. In studio anche Claudio Amendola ed Anna Tatangelo, in collegamento Mika.

Non ci sarà il videomessaggio del premier Giuseppe Conte rivolto agli studenti, che per la gran parte rientrerà in classe lunedì. "Spettacolo, intrattenimento e informazione", pronti ad essere arricchiti da un nuovo gioco da casa a partire dalla terza settimana di messa in onda.