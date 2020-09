Blogo retroscena: la nuova edizione di Domenica in con Mara Venier tale e quale (successo compreso)

Di Hit giovedì 3 settembre 2020

Come sarà la prossima edizione del contenitore domenicale della Rete 1 della Rai

Anarchica. Si è definita cosi in una recente intervista Mara Venier, la padrona di casa di Domenica in, lo storico contenitore del giorno di festa della prima rete della televisione pubblica. Donna libera, autonoma, pronta a pagarne le conseguenze, ma sempre a testa alta e con una enorme dose di empatia che il pubblico le riconosce, seguendola con grande affetto nel suo appuntamento domenicale.

Non giriamoci troppo attorno, è lei il format, è lei Domenica in. Non occorre fare troppa fatica ad inventarsi chissà cosa da inserire nel programma, se non la schiera di ospiti, o se vogliamo dire con maggior precisione di amici, che la vanno a trovare ogni domenica pomeriggio. Dunque in questa sede in cui desideriamo, cari lettori di TvBlog, raccontarvi come sarà l'edizione di Domenica in 2020-2021, non è che abbiamo chissà quali novità da annunciarvi.

La prossima edizione di Domenica in sarà tale e quale all'ultima di grande successo, ci saranno solo piccole cose che verranno inserite, ma all'interno di un format consolidato, un format, come abbiamo detto che si chiama Mara Venier. Qualche mese fa si era pensato di inserire nel programma alcune novità, si pensava di fare una piccola rivoluzione, cosi non sarà, ha prevalso la convinzione che il programma era giusto com'era. Detto questo ci saranno alcune cose nuove e andiamo ora a vederle insieme.

Ci sarà ogni settimana uno spazio dal titolo "il fatto della settimana" in cui Mara parlerà di un argomento di stretta attualità, un avvenimento, una notizia, una situazione che ha caratterizzato la settimana appena trascorsa. Mara affronterà questo spazio di attualità con interventi di ospiti e collegamenti. Un'altra novità sarà un gioco che si sta studiando proprio in questi giorni, mentre è confermata la presenza in studio del maestro Stefano Magnanensi.

Siamo in grado inoltre di anticiparvi che non ci sarà la presenza in studio del pubblico, mentre è prevista la partecipazione in carne ed ossa con Mara di tre ospiti, con gli altri che saranno collegati audio-video da esterno, come è accaduto nelle lunghe settimane dell'ultima edizione del programma principe della domenica pomeriggio della televisione italiana.

L'appuntamento con Domenica in e con Mara Venier è previsto da domenica 13 settembre a partire dalle ore 14, rigorosamente in diretta dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.