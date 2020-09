Domenica In, conferenza stampa con Mara Venier in diretta

12.09

Coletta: "Mara riempie solitudini, restituisce problematica collettiva a chi guarda la televisione. La domenica è sempre una giornata di bilanci. La funzione consolatoria del pomeriggio della domenica ha una semantica così profonda, Mara riesce a centrare di anno in anno. Nel suo codice c'è anche la sua storia di attrice. Mara ha uno scalettone per i tempi, ma non ha un copione. Di fronte all'altro usa sempre registri diversi, si pone con atteggiamento open mind, senza pregiudizi. Lei riesce, pur nella piena semplicità e autenticità, ad avere una tecnica di improvvisazione che io ho molto studiato. Lei riesce a creare in diretta una piccola drammaturgia".