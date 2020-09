Fuori dal coro, nuova edizione con Mario Giordano: prima puntata dell'8 settembre 2020

Di Marco Salaris martedì 8 settembre 2020

Gli ospiti e le anticipazioni del primo appuntamento in diretta su TvBlog dalle 21:30

Oggi martedì 8 settembre 2020, alle 21:30 ritorna Mario Giordano ad accendere il prime time di Rete 4 con una nuova edizione di Fuori dal Coro. Approfondimenti e inchieste che saranno discusse in studio con gli interventi degli ospiti in studio e in collegamento.

Nel primo appuntamento sarà messa l'attenzione sull'intervista al leader della Lega Matteo Salvini. Tra i temi in risalto l'attualità politica, economica e sociale, le prossime elezioni regionali, il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari, la situazione contagi e la gestione dell’emergenza Coronavirus.

Un'ampia pagina dedicata alla riapertura delle scuole: fra difficoltà, misure di distanziamento e servizi da rivedere, in che modo si potrà ripartire?

Il tema dell'immigrazione sarà affrontato con un'inchiesta sulla gestione dei migranti tra business dell’accoglienza, sfruttamento del lavoro e il boom di arrivi di minorenni nel Nord-Est dell’Italia. E ancora, le telecamere della trasmissione riaccendono l’attenzione sui boss liberati durante il lockdown e mai rientrati in carcere e sul dramma dei bambini sottratti ingiustamente alle famiglie.

Tra gli ospiti della prima puntata: il professor Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Vittorio Feltri, lo chef Gianfranco Vissani, Orietta Berti e Veronica Gentili.