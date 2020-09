Tiki Taka, assieme a Chiambretti ci sarà l'imitatore Gianfranco Butinar

Di Massimo Falcioni sabato 5 settembre 2020

Il nuovo Tiki Taka di Piero Chiambretti vedrà la partecipazione dell'imitatore Gianfranco Butinar che 'disturberà' il programma con le sue mille voci

Il nuovo Tiki Taka di Piero Chiambretti godrà delle mille imitazioni di Gianfranco Butinar. L’attore e comico romano, infatti, farà parte del cast del programma di Italia 1, in partenza il prossimo 21 settembre in seconda serata.

Classe 1973, Butinar ha legato negli anni il suo nome alla Gialappa’s Band, con cui ha collaborato a più riprese, seppur sempre in radio. Sin dai Mondiali del 2002 ha dato vita a svariati personaggi che si collegavano col trio nel corso del racconto delle partite. Un sodalizio confermato in seguito in occasione dei commenti del Festival di Sanremo. “Provammo a lanciarlo in qualche nostro programma televisivo, secondo me è straordinario, ma le performance in video forse erano troppo complesse”, disse di lui Marco Santin in un’intervista rilasciata a Tv Blog. “Ha una conformazione del viso particolare, non era facile da truccare, nonostante avessimo uno staff di truccatori mostruoso”.

Durante il lockdown, Butinar aveva invece partecipato – sempre per voce - a Calciomercato L’Originale di Alessandro Bonan, mentre una precedente avventura con Chiambretti risale al 2012 su Radio 2 a Chiambretti ore 10.

Il ruolo di Butinar, molto probabilmente, sarà quello di ‘disturbare’ la trasmissione con l’intrusione dei suoi personaggi, in particolar modo allenatori, giornalisti e storici radiocronisti di Tutto il calcio minuto per minuto.

Come anticipato nelle settimane scorse, un’altra novità di Tiki Taka riguarderà la presenza di un bambino prodigio informatissimo sul mondo del calcio e appassionato di statistiche e risultati.