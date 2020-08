Tiki Taka, Raffaele Auriemma e Franco Ordine ospiti fissi e bambino super esperto di calcio in studio (Retroscena Blogo)

Di Massimo Falcioni venerdì 21 agosto 2020

Il nuovo Tiki Taka di Chiambretti avrà in studio Raffaele Auriemma e Franco Ordine, ospiti fissi durante la gestione Pardo. Spazio anche a un bambino prodigio appassionatissimo di calcio ed esperto di statistiche e risultati

Il nuovo Tiki Taka di Piero Chiambretti potrebbe ripartire da due colonne della vecchia versione targata Pierluigi Pardo. Gli ospiti fissi del programma di Italia 1 dovrebbero essere infatti il tifosissimo del Napoli Raffaele Auriemma e il giornalista Franco Ordine, a cui si sommeranno eventualmente altri personaggi che al contrario si alterneranno e ruoteranno.

Non proprio una rivoluzione, anzi l’apparente volontà di affidarsi a punti fermi e riconoscibili per un pubblico che potrebbe risultare spiazzato da trasformazioni troppo evidenti.

Il tocco ‘chiambrettiano’ tuttavia non mancherà. Il conduttore torinese guarderà al pallone anche con gli occhi dei più piccoli. In studio dovrebbe pertanto essere presente un bambino prodigio, informatissimo sull’argomento ed appassionato di statistiche e risultati.

La predilezione di Chiambretti per i bambini si era già vista nell’ultima edizione de La Repubblica delle donne, con uno spazio tutto rivolto a loro. Un progetto che lo showman vorrebbe in futuro isolare e riprendere in una trasmissione interamente dedicata ai minori.